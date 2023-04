El gobernador Kicillof cierra el Congreso de Salud en Mar del Plata

Tal como se había anunciado,se realizó el Congreso Provincial de Salud 2023 en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata y este viernes con la presencia del gobernador Axel Kicillof, se realiza el cierre del mismo.

El evento se llevó a cabo desde el 12 de abril y reunió a más de 10 mil personas inscriptas y en él estuvieron presentes figuras nacionales, provinciales y comunales, como el Ministro Nicolás Kreplak, los 135 secretarios de salud, trabajadores de la salud de los subsectores público y privado, referentes de obras sociales, empresas de medicina privada y universidades.

La necesidad de ir hacia la integración del sistema de salud bonaerense, fue el objetivo principal de este Congreso en Mar del Plata.

El cierre del Congreso comenzó con palabras de la actual directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta haciendo referencia a logros del sector y campaña política direccionada al año electoral. "Bienvenidos a La Feliz para quienes nos visitan, que prontito va a ser feliz para quienes vivimos acá, si logramos gobernar esta ciudad", dijo.

Luego continuó el Ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak afirmando el lanzamiento del Plan Quinquenal, para 107 municipios de la Provincia, en donde "los trabajadores de Buenos aires de la salud y las autoridades Municipales acordamos en la necesidad de un proyecto, independientemente del color político que gobierne, que tiene que ser defendido por todos", aclaró.

"Cuando nosotros comenzamos la gestión, además de la pandemia que enfrentamos, teníamos una realidad sanitaria indispensable de analizar. Fue necesario elaborar un análisis para conocer el sistema de salud de toda la Provincia. Había poca capacidad de cumplir con funciones de fiscalización, falta de una política clara y centralizada a nivel nacional, nula capacidad de ejercer rectoría en hospitales provinciales, desconexión entre el Ministerio de IOMA, además de una deuda de 10 mil millones y la falta de ámbitos para la construcción de políticas de salud junto a la seguridad social", expresó el Ministro.

Para concluir, dio su palabra el Gobernador de la provincia de Buenos Aires y dijo: "Creo que este Congreso amerita a una palabra sobre la ciudad. Tiene un potencial inmenso y tremendamente inexplotada. A la ciudad le falta un impulso que tenga que ver en desarrollarla unilateralmente y teniendo en cuenta su capacidad industrial y productiva en el sector frutihortícola y en el puerto. Está a un 30% explotada y merece a alguien que la gobierne como corresponde".

Sobre el Plan Quinquenal, el Gobernador brindó sus reflexiones. "Me parece que el área de salud de la Provincia, se puso un método en funcionamiento. Convocar a todos aquellos actores de la salud, los trabajadores. Llevar adelante políticas de estado, programas, planes, eventualmente se puede diseñar en un escritorio. Pero esa modalidad fracasa. El mejor plan que se pueda diseñar en un pizarrón carece del conocimiento real porque conocer no es un proceso estático. Requiere de una práctica", indicó Kicillof.

"Algo sobre los diagnósticos, porque estamos en periodo electoral, hay para hacer dulce. Las dificultades que tiene la Provincia no son de este gobierno. Tienen una raíz muy profunda y antigua, no corresponde ni a este periodo, ni al anterior. La construcción del sistema de salud es resultado de un proceso histórico. Criticarlo es fácil, quién no puede encontrar un hospital dónde haya goteras o falte algo. Quién puede negar que tenemos deficiencia en infraestructura", continuó Kicillof.

"En estas campañas electorales seguro van a utilizar esas falencias como impulsos políticos. Porque la crítica es fácil pero es muy distinto a un diagnóstico generado por los protagonistas", sumó el Gobernador en pleno cierre del Congreso.