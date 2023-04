Abrió la convocatoria “Préstamos generales para la actividad teatral” del Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro

Por primera vez, ambos organismos se unen para brindar créditos para financiar proyectos escénicos en cualquiera de sus etapas.

Con un acto celebrado en el Centro Cultural Kirchner, se lanzó esta línea de créditos específica destinada al apoyo de proyectos de hacedoras y hacedores escénicos. El Fondo Nacional de las Artes (FNA) será la entidad responsable de gestionar los mecanismos administrativos necesarios para tramitar y efectivizar el otorgamiento de los créditos generados a partir de recursos económicos transferidos por el Instituto Nacional del Teatro (INT).

Del acto participaron el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; el director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, Gustavo Uano; la presidenta del Fondo Nacional de las Artes, Diana Saiegh; el director de Organismos Descentralizados, representante del Ministerio de Cultura en el INT e integrante del Directorio del FNA, Sebastián Berardi; la secretaria general del INT, Laura Vinaya; y el Consejo de Dirección del INT.

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, remarcó que este año se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en el país y dijo: “La democracia se construye todos los días. Yo creo que hoy estamos construyendo democracia al plantear estos créditos para las y los teatristas; al romper ese modelo de hiper concentración en la Ciudad de Buenos Aires y darle al Estado, con esta energía y esta vitalidad, el rol que debe tener.” Luego concluyó: “para el desarrollo de nuestra cultura y de nuestro teatro está ahí el Estado. Cuenten con nosotros, cuenten con el Ministerio de Cultura, para seguir avanzando con estas ideas, cada vez más tomados de la mano.”

El director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, Gustavo Uano, expresó: “Queremos agradecer a Tristán y a todo el Ministerio que siempre han tenido una apertura y un aliento a las propuesta del INT, ese empuje necesario para que las ideas se concreten. Es importante cuando detectamos necesidades de la comunidad teatral el poder encontrar respuestas y soluciones. Estamos cumpliendo un gran anhelo con esta posibilidad de dar créditos junto al Fondo Nacional de las Artes. Invitamos a todas y todos los teatristas del país a que puedan conocer esta convocatoria e inscribirse si necesitan esta importante herramienta”.

La presidenta del FNA, Diana Saiegh, destacó: “Es muy auspiciosa la apertura de esta ventanilla que a partir de hoy brinda una posibilidad a todos los teatristas del país. Pienso que prestar atención a todo el territorio, a todas las provincias es, desde lo político, una obligación. Pero, también lo es darnos la mano con otros organismos, como en este caso el INT, para generar proyectos conjuntos. Ojalá muchos hacedores del teatro puedan aprovechar este crédito para seguir creando y así mantener viva la maravilla que es la llama del teatro.”

El director de Organismos Descentralizados, Sebastián Berardi manifestó: “Es un gran día para nuestra Dirección y para el Ministerio porque con este convenio se ponen en valor las políticas que nos pidió el ministro Tristan Bauer en el momento en que asumimos la gestión, trabajar codo a codo con los institutos, como lo venimos haciendo con Diana y con Gustavo. Y hacer que los Organismos generen entre ellos relaciones virtuosas nos pone más contentos todavía, porque profundizamos nuestras políticas públicas activas convirtiéndonos en un Estado cada vez más presente en materia cultural”.

Sobre los “Préstamos generales para la actividad teatral”

En concordancia con las acciones que el Ministerio de Cultura de la Nación ha desarrollado y apoyado durante este tiempo, el FNA y el INT crean esta nueva línea de financiamiento, que tiene por objeto apoyar iniciativas de artes escénicas en cualquier etapa del proceso creativo; en la realización, exhibición y circulación de espectáculos teatrales; y para el funcionamiento, equipamiento, preservación y sostenimiento de las salas y espacios de teatro independiente.

Se podrán atender solicitudes destinadas a financiar:

Grupalidades teatrales: creación, investigación y montaje de espectáculos teatrales, compra de pasajes y producción de giras nacionales e internacionales, compra de equipamiento, capacitaciones, asistencias docentes.

Publicaciones: diseño, edición, y publicación de revistas y libros teatrales en formato impreso y/o digital.

Salas y espacios teatrales: adecuación de instalaciones para mayor accesibilidad, adquisición, reposición y/o reconversión e instalación de equipamiento (sonoro, lumínico, audiovisual, etc.), adquisición e instalación de equipamiento de climatización; adquisición y/o refacción de bienes muebles (butacas, gradas, mamparas, telones, cartelerías, señalización, etc); gastos de refacción o de infraestructura (adecuación de sanitarios, camarines, escenario, salas de ensayo, arreglos de techos, cañerías, etc.).

Cada préstamo tendrá como monto tope un valor de dos millones y medio de pesos argentinos por persona beneficiaria. La solicitud se realiza de manera digital hasta el lunes 12 de junio inclusive.