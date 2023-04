¿Qué influencia tienen los abuelos en nuestra vida?

María Martínez Calderón especialista en Constelaciones familiares afirma que “cuando los abuelos tienen un lugar relevante en la vida, son un regalo. Ellos están ya en un tiempo lento, en cambio los padres andan corriendo porque lo tienen todo por hacer, y piensan que no van a tener tiempo. Los abuelos en cambio ya han corrido todo para darse cuenta que lo que tenía que ser encontrado está más cerca y no precisan de la prisa para encontrarlo”.

“Los niños tienen una percepción diferente de los padres y de los abuelos, sus padres son su vida, su mundo y los abuelos son ese remanso de paz y de la sabiduría que otorgan las canas. Ellos que lo perciben todo, se acercan a los abuelos con el anhelo de encontrar refugio y escucha”.

5 cosas que no sabías sobre el significado de tus abuelos

Esa mezcla de risas, historias maravillosas y amor.

Los abuelos no sólo cuidan; son el tronco de la familia extendida, aportan algo que los padres no siempre vislumbran: pertenencia e identidad, factores indispensables en los nuevos brotes.

Son cuatro pilares para sanar, trascender y de los cuales tomar los dones y la fuerza para la vida.

Son un sinfín de historias de donde aprender y reconocer nuestra novela familiar.

Sin ellos nuestra historia no sería lo que es, sin ellos sólo seríamos seres sin identidad, sin pertenencia.

“Muchos de nosotros no los hemos conocido y de allí que no tenemos integrada la gran fuerza que ellos dan a nuestra historia, tal vez solo hemos conocido a alguno de ellos, cuando faltan los abuelos siempre hay algo que nos falta.

Cuántos de ellos vivieron en la época de la guerra, donde desde las entrañas de nuestro país se vivió el desgarro de la muerte, el dolor, el hambre... Cuántos de ellos murieron para que ahora fuéramos libres; cuántos de ellos provenían de aldeas y pueblos lejanos; cuantos emigraron muy lejos en busca de un mejor porvenir”.

Los abuelos: el inicio de nuestra historia

"Algunos pueden ser serios, otros alegres, algunos más tercos, otros más aventureros, pero en la parte sistémica todos tienen una gran implicación directa con nosotros, y nuestra historia, pues heredamos mucho más de ellos que de nuestros padres".

En ellos surge nuestra historia, nuestras lealtades y ese gran inicio de un sistema, si lo ignoramos, corremos el riesgo de no sentirnos completos.

Si los tomamos con amor, ellos se convertirán en el permiso de muchos logros en nuestra vida.

Reconocerlos, honrar sus destinos y amarlos con todo lo que ellos son; nos fortalecerá el corazón y nos liberará de implicaciones y lealtades familiares que hemos llevado inconscientemente.

Esta imagen es muy importante en la vida de un niño por diversas razones, no solo se trata del aspecto emocional. Muchas personas no están relacionadas con sus abuelos, no conviven con ellos o apenas los conocen. Aun así, están unidos de por vida.

La abuela materna

"La función de la abuela materna es particular, ella tiene una implicación directa con los nietos, más que la otra abuela. Además, su influencia traspasa generaciones, debido a los valores y aprendizajes que nos llegan desde ella.

Desde el punto de vista genético también tiene mucha importancia. Ella es doblemente madre, en especial si su descendencia es femenina. La mujer nace ya con sus ovocitos desarrollados, es decir, que sus eventuales nietos también estuvieron dentro de ella.

La formación del feto dentro del vientre materno recibe mucho material biológico de la madre y de la abuela.

Aunque ambos padres tienen el 50% en la formación del embrión, para que éste se desarrolle debe seguir nutriéndose de la madre. Es decir, cuando ya la participación del papá ha acabado, la mamá sigue actuando.

Si la abuela participó de alguna manera en la formación de su nieto de acuerdo al ADN, entonces sus rasgos pueden transferirse al niño. Así como las vivencias emocionales de la abuela materna también pueden heredarse.

La importancia de esta figura es indudable para la mayoría. Quizá no sabemos qué heredamos de nuestras abuelas, pero su presencia en nuestras vidas es muy valiosa desde todos los puntos de vista" concluye Calderón.