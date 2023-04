Afirman que los insumos faltantes en escuelas municipales "son por la inflación"

Los primeros días de abril, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido de informes que presentó la concejala del Frente de Todos Mariana Cuesta para saber por qué la Secretaría de Educación Municipal no adquirió comida ni elementos de limpieza para las escuelas municipales durante el primer trimestre del año.

La concejala, quien además es presidenta de la comisión de Educación, reveló que del presupuesto 2023 destinado para la compra de bienes de consumo en la Secretaría de Educación “hubo cero ejecución durante enero, febrero y marzo”. "Las escuelas tuvieron que hacer vaquitas y pedir donaciones para poder darles de comer a los chicos", dijo.

En este sentido, el secretario de Educación del municipio de General Pueyrredon, Sebastian Puglisi dialogó con CNN Radio y expresó explicaciones sobre esta cuestión y un balance general de cómo se encuentra la situación: "Estas primeras semanas fueron en condiciones de normalidad. Ya nos habíamos olvidado pero veía unas fotos, del año pasado y en el inicio del ciclo lectivo todavía se usaba el barbijo. Así que volviendo a lo normal, con mucho trabajo de equipos directivos, de docentes, tratando de recuperar tiempo perdido y de ponernos al día con los contenidos, con lo que se dejó de aprender en esos años", dijo.

"En las escuelas municipales estamos hablando de una matricula de 25 mil alumnos. Tenemos el sistema de educación municipal más grande del país, con 84 establecimientos educativos, 3 mil agentes trabajando. Y la particularidad de que en Mar del Plata tenemos el sistema completo con 33 jardines de infantes, 17 primarias, 20 secundarias de las cuales una es técnica, 10 de formación profesional y 4 de educación superior", continuó Puglisi.

"Esto es producto de políticas socialistas de mediados de siglo pasado, cuando ni las nacionales, que existían en aquel momento, ni las provinciales daba respuesta a algunos sectores de la ciudad. En algunos barrios alejados del centro, el Municipio inauguraba una escuela y así llegamos al día de hoy a este sistema con 84 establecimientos", indicó el secretario.

"Tenemos 3 mil agentes entre docenes, equipos directivos, administrativos y auxiliares, buena parte de la planta del Municipio la tiene la Secretaría de Educación", aclaró desde Educación.

"Todo lo que es obligatorio en nivel inicial, primario y secundario, buena parte está subvencionado por la Provincia. Lo que no es así, tiene en partes iguales por Nación y por Provincia, y parte del presupuesto Municipal que se destina a el pago de salarios, al mantenimiento edilicio, a todo el personal administrativo, al auxiliar. Ahí hay una fuerte inversión del Municipio además de la que hace Provincia y Nación. Pero históricamente Mar del Plata hizo una fuerte inversión en educación y eso nos llena de orgullo", mencionó Puglisi.

"Estoy como Secretario desde que inició Guillermo Montenegro, desde diciembre de 2019. Lo que nos pasó es que nosotros llegamos con una cartera de proyectos y tuvimos que guardarlos en marzo del 2020 porque nos sorprendió la pandemia. Estábamos preparados para enseñar en el cara a cara, con el pizarrón y el banco enfrente y tuvimos que aprender de golpe a manejar el zoom, poner en marcha un campo virtual que no teníamos. La pandemia aceleró algunos tiempos, complicó otros pero salimos", sumó el secretario de Educación del municipio.

En cuanto a las criticas de la oposición de la falta de alimentos en escuelas municipales, Puglisi explicó: "Todavía no llegó la comunicación oficial pero me enteré por los medios, ya me llegará el pedido de informes, que salió votada del Consejo la Escuela 8. Inmediatamente fui a sus archivos pero no pasó nada de lo que decía la comunicación. Tenían todos los insumos que decían que no tenían. Están los registros del equipo directivo. Será cuestión de explicarlo porque evidentemente fue mala información".

"Hablan de limpieza, de papel higiénico, pero los elementos están. A finales de diciembre tuvimos un faltante que se repuso en febrero pero con el tema de la no ejecución en los primeros meses fue porque no hubo actividad. Cuando veamos todo lo que fuimos comprando en este lapso que se fue pagando, se va a ver reflejado en el presupuesto todo lo que se invirtió", continuó desde el área de Educación Municipal.

"Insumos, cloro, víveres, secos tenemos. Hay mermelada, hay batata, dulce de leche, membrillo. No hay fruta todavía, va a haber la semana que viene porque estamos atrasados un par de semanas con eso. Los comedores arrancan el lunes. Jueves y viernes los auxiliares de las escuelas van a poder hacer el pedido ya para la semana que viene arrancar. Por eso digo que me sorprendió el pedido de informes que no lo vi oficialmente todavía. Lo analizaremos y daremos las respuestas que sean necesarias", afirmó el secretario.

"Me tocó trabajar en periodos de mucha inflación y no es fácil que los proveedores mantengan su oferta en esos momentos. La administración tiene tiempo de ley que hay que respetar pero que hacen que cuando un expediente de toda la vuelta y haya que adjudicar, el propio empresario cambie el precio. Las redeterminaciones de precios tienen que ver con el índice de precios al consumidor. Buena parte de lo que nos ocurre en atrasos de mercaderías, tiene que ver con esto", comunicó Puglisi.

"En otros años no pasó pero en momentos de mucha inflación, ocurrió exactamente lo mismo. El empresario no puede mantener la oferta y entonces no se presenta a un proceso licitatorio", enfatizó desde Educación.

Sobre el pedido de licitación a la conexión de gas en la Escuela N°13, el referente dijo que "el primer llamado se hizo el 16 de diciembre, porque pensábamos trabajar en verano pero no hubo ningún oferente. Y esto tiene que ver con que los presupuestos oficiales están por debajo de la oferta empresarial por la inflación. Se hizo un segundo llamado el 29 de diciembre y también quedó desierto. Ahora hacemos uno nuevo el 21 de abril. Hoy la escuela no tiene gas pero cuenta con vitroconvectores, porque el año pasado tuvimos problemas con el gas y el Ente de Servicios Urbanos colocó dos por aula en un fin de semana. Tenemos una cocina donde calientan la leche con gas envasado".

"No hay oferentes pero queremos que haya de todo en las escuelas y estamos trabajando para ello. Para que haya víveres secos, frescos. Mi responsabilidad es que haya insumos. Estamos en vía de normalizar y esforzándonos no solo desde la Secretaría de Educación sino también desde hacienda, desde Administración Central", concluyó Puglisi.