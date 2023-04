Explotó una garrafa de gas y el dueño de la casa resultó herido

Este mediodía, personal de Comisaría 6ta, a raíz de un llamado al 911 se hizo presente en calle Brandsen al 6900, barrio López de Gómara, donde se había suscitado la explosión de una garrafa dentro de una vivienda.

Una vez allí, se entrevistaron con el damnificado, un hombre de 55 años, quien refirió haber colocado en el comedor de su casa, una pantalla en una garrafa de gas envasado de 10 kg. y que al momento de encenderla sintió un ruido extraño, pero le restó importancia y fue a darse un baño.

Momentos después escuchó una fuerte explosión, la cual provocó daños en los cristales de la ventana, en el techo y en las paredes. Aparentemente la garrafa tenía una pérdida de gas.

Se convocó una ambulancia de SAME, los profesionales asistieron a la víctima quien sufrió quemaduras superficiales que no revistieron gravedad, por lo que no se requirió su traslado al nosocomio. También fue convocado personal de Defensa Civil quienes constataron que la vivienda poseía riesgo de derrumbe