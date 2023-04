Transporte de discapacidad: "El problema es más que grave"

La situación es crítica en varios sectores debido a la inflación galopante que atraviesa el país mes a mes. En este caso, desde la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad, anunciaron que se encuentran en un estado "grave" ya que cuentan con cada vez menos acceso para las habilitaciones con las que prestan el servicio.

Es una situación que afecta tanto a los trabajadores que tienen que buscar otros trabajos como así también a las personas que padecen las discapacidades, por no tener transporte para realizar las actividades que necesitan para mejorar su calidad de vida.

Sobre esto, El Marplatense se contactó con el dirigente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad, Juan Goldar y dijo: "La situación en la que se encuentra ahora el transporte de discapacidad es crítica porque desde el comienzo de la pandemia hasta el día de hoy, hay aproximadamente un 40% menos de vehículos en prestación de servicios en la calle. No por una cuestión de pandemia de forma principal pero si lo propulsó, sino por la situación económica".

"Vemos un ajuste en las tarifas de los aranceles correspondientes a ciclos pasados. Esto más lo que hizo también una explosión en el sistema hizo que se vayan muchos transportistas a otras actividades", indicó desde el área de transportistas.

"El valor hoy de la tarifa, está actualizado pero estamos hablando de $134. No hubo un nuevo aumento hace poco pero esta cifra la vamos a ver respetada dentro de 3 meses. Hay algunas naciones que recién comenzaron a pagar enero, por lo cual el tema de la inflación es tremenda para nosotros, más que nada porque venimos cobrando con tanto atraso", sumó Goldar.

"Esos valores, durante 2019 y 2020, hacen que el sector estén muy por debajo de los que tendría que estar. Si bien ahora los aumentos están acompañando la inflación, no se va a llegar nunca porque siempre está corriendo por detrás. Esto depende pura y exclusivamente de la resolución del Ministerio de Salud de la agencia destinada a la Discapacidad", continuó el referente.

"Hoy, licencias habilitadas hay un poco más de 300 que no son las reales porque las que se van dando de baja, no vuelven a darse, por eso siempre los números son para adelante. Pero yo calculo que hoy en la calle no hay más de 150, pero como mucho y de esas, teniendo en cuenta las que están de baja hoy con el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad, finalmente estamos hablando de un 70% de 150", expresó el dirigente de la Asociación.

"Como siga esto así, a fin de año se va a llegar con por lo menos un 10% menos. Esto afecta directamente a las personas con discapacidades Acá no solo peleamos por un trabajo o una entrada de dinero familiar, sino peleando por el servicio social que prestamos y que lo hacemos hace años", aclaró Goldar.

"El problema es que las personas con discapacidad no tienen el traslado que necesitan para realizar sus actividades, como las terapias, ir al colegio, a los centros de día, todo lo que suma a su mejor calidad de vida. El problema es más que grave y por eso trabajamos para solucionarlo", aclaró el referente de transportistas.

"Se necesita una modificación en la ordenanza que regula las habilitaciones en cuanto a la capacidad que tienen los vehículos que hoy es mínima. Eso no solucionaría el problema de base pero si haría un paliativo que incremente un pequeño porcentaje de las personas que podamos trasladar", incluyó el Goldar.

"Tenemos reuniones constantemente pero no se dan en los tiempos acordes a las necesidades. Tenemos la suerte de poder formar parte mediante los colegas de Buenos Aires de las que se hacen en la Agencia Nacional de Discapacidad. Así que a modo local tenemos un buen acompañamiento de esta gestión para resolver este tema, para desde donde le toca a ellos, tratar de solucionarlo. Hay buena predisposición pero los resultados todavía no se están viendo", concluyó desde la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad.