"Queremos ser perseverantes y llegar a los 100 años con un club reconstruido"

Se espera que las refacciones comiencen en 60 días y se desconoce el tiempo que llevará la obra porque depende plenamente de las condiciones del mar y la marea baja. Entre los trabajos que se realizarán, el principal es el reacondicionamiento de las vigas y columnas que mantienen en pie al Club, tratándose de encamisado de hierro y de hormigón desde la profundidad hasta donde terminan.

Sobre esto, el presidente del Club de Pesca, Rubén Caro dialogó con El Marplatense y expresó: "Para nosotros esto es cuidar el patrimonio que heredamos, de casi 100 años y con una serie de desafíos que venimos haciendo en el tiempo sobre mantención y cuidado de la estructura. Esta es una etapa más, que si todo sale bien, será en 60 días que la empresa se va a hacer presente aquí en el Club y vamos a comenzar una etapa de reacondicionamiento y ejecución de nuevas columnas y vigas del lado sur, siendo 19 en total con sus elementos correspondientes".

"En estos próximos días estaremos con esta nueva ejecución. La empresa que siempre nos acompañó es de Mar de Ajó y en este momento en una acción también de muelle en su misma localidad. Terminado eso, son 60 días de espera para que regrese", dijo Caro.

"Las obras son complejas, porque hablamos de mantener una estructura en el mar, donde el ambiente lo perjudica casi constantemente. No es nada sencillo, se ejecuta a razón de la nueva columna si es que hace falta o la reconstrucción de la que está que consiste en un encamisado de hierro y hormigón que va hasta la profundidad y con eso levanta hasta el sostén de la estructura", explicó el Presidente del Club.

"El Club desde 1925 que está en ejecución, siempre fue económicamente hablando, sostenido por el mismo y por los espacios que nos dan una economía, en este caso la publicidad del espacio aéreo, restaurant, salón de fiestas, playa de estacionamiento", indicó desde el Club de Pesca.

Con respecto a la vida útil de la estructura, Caro aclaró: "Hay que hablar de las condiciones del hormigón, que tiene una vida útil de 50 años. Si nosotros estamos llegando a los 100, eso da cuenta de que ya llevamos una buena cantidad de obras de mantenimiento. Y pensamos continuarlas porque la economía es hecha y ejecutada por nosotros solos y nos cuesta mucho. Pero queremos ser perseverantes y llegar a los 100 años con un club reconstruido de la mejor manera posible".

"Hace unos años, fue declarado patrimonio histórico por el Gobierno de la Nación como conjunto urbanístico junto con La Rambla y nosotros nos hacemos responsable de ese cuidado, siempre y cuando logremos tener lo que necesitamos para trabajarlo y la recaudación que forma parte de nuestra vida cotidiana", sumó el referente del Club.

"La obra comienza alrededor de 60 días y la durabilidad de la obra es relativa, porque dependemos del estado del mar. No se puede bajar, trabajar 8 horas e irse. A veces hay que hacerlo de noche para aprovechar las mareas bajas, las buenas condiciones del mar, si hay muchas olas no se puede porque este trabajo es debajo del muelle. Hay una serie de requisitos que nos permiten y no y eso produce que se prolongue más allá de lo que es una obra normal. Se van a hacer andamios porque el club tiene columnas y vigas sobre las que se trabajan. Esa es la forma de trabajo con la empresa que es fundamentalmente hidráulica", concluyó desde la emblemática construcción de la ciudad.