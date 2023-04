Alberto Fernández: "Disfruten y cuiden de esta obra arquitectónica maravillosa"

El presidente Alberto Fernández dejó oficialmente inaugurada las obras de restauración de la Casa sobre el Arroyo, un patrimonio arquitectónico local de referencia mundial.

En el acto de este jueves por la tarde, el mandatario presentó la obra junto al ministro de obras públicas, Gabriel Katopodis, su par de cultura, Tristán Bauer y la local, Magalí Marazzo, Directora en la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano y vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Durante su discurso, el Alberto Fernández recordó una anécdota de cómo se enteró de la existencia de la casa y su posterior contacto con Marazzo.

"Yo estaba mirando un programa de televisión de TN que se llama ´En el camino´, allí contaban toda la historia del lugar y no podía creer cómo los argentinos no cuidamos este lugar", comenzó diciendo.

"Allí, vi a una mujer que hablaba con mucha pasión; era Magalí (Marazzo). Inmediatamente me puse en contacto con mi equipo y también contacté por redes a la cuenta de la casa, allí me puse en comunicación con Magalí que primero no sabía que era yo quien hablaba y luego me presenté", recordó.

"La casa estaba destruida por completo, en estado de abandono increíble y hoy tenemos acá una de las obras más importantes del mundo, en Argentina, en Mar del Plata", destacó.