Reclaman por obras en la Media 3: "Los chicos cursan en burbujas porque llueve dentro del colegio"

La infraestructura de las escuelas de General Pueyrredon es uno de los temas que preocupan en la ciudad. El caso de la Escuela Secundaria Media N°3 se viralizó a raíz de que los padres del alumnado manifestaran el mal estado en el que se encuentran las instalaciones.

Los chicos cursan en burbujas, turnándose por días, ya que las malas condiciones edilicias hicieron que la planta superior sea cerrada por las múltiples filtraciones que posee el techo y el baño de la misma está clausurado porque el cielo raso se desprendió.

Sobre esto, una de las madres del alumnado, Vanesa Conca exclamó: "El reclamo que estamos haciendo es para que las autoridades del consejo escolar se hagan responsables y tomen cartas en terminar la obra que está inconclusa, de la filtración que tiene la escuela. Tiene en los techos. Toda la parte superior está inhabilitada, el baño está clausurado porque se cayó el techo, hay agua por todos lados. La mitad del alumnado viene un día y la otra mitad, otro día, como se hacía en la época de la pandemia, están cursando con burbujas porque llueve en el colegio".

"Si bien si tienen un classroom para continuar lo pedagógico, no tienen clases diarias. El problema es que seguimos así y todavía no arrancó el invierno y cuando vengan las épocas de lluvia, la escuela va a estar totalmente clausurada. Estamos bastante indignados los papás y los chicos. Porque los pibes quieren venir y necesitan estudiar. Necesitamos que se haga valer su derecho, que es venir a la escuela", dijo Conca.

"Ahora están las inspectoras de la parte pedagógica hablando con un grupo de papás y en un rato va a venir gente del Consejo. Queremos que nos digan cuál es el plazo que nos dan para las obras, porque si no hacemos pública esta situación, va a pasar el año y los chicos no van a tener clases. Ya perdieron mucha presencialidad", aclaró la referente del reclamo.

"Esto sucede desde el año pasado. Agarró el tema de las vacaciones que no entendemos cómo no se solucionó en esa época. Si no nos movemos nosotros, no lo van a solucionar. Y va más allá del color político, acá no importa eso. Queremos que los chicos sean prioridad", mencionó Conca.

"No hacemos responsables a las autoridades de la escuela, pero si al Consejo, que son quienes tienen que estar acá y no lo hacen. En otra oportunidad vinieron a hacer un arreglo pero lo hicieron mal, rompieron lo que estaba arreglado y ahora no solamente filtra por lo que estaba roto sino que también por lo que arreglaron. Es un caos, no sabemos si nos están tomando el pelo o si así es la forma en la que trabajan", expresó la mujer.

"No tenemos que perder de vista que los chicos tienen un derecho que no se está respetando. No tienen días de clases ni calidad educativa. Ahí es donde tenemos que apuntar y donde las autoridades pertinentes tienen que actuar ya", indicó la referente del reclamo.