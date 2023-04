Refuerzan la seguridad en el barrio Fortunato de la Plaza por el aumento de robos

En el último tiempo se ha incrementado la inseguridad en distintas zonas de Mar del Plata y el barrio Fortunato de la Plaza no es la excepción. Sin embargo, desde la sociedad de fomento tomaron la determinación de reforzar la seguridad.

"Esto implica tener una coordinación tanto con la secretaría de Seguridad, la Comisaría 16º y la departamental para ver qué es lo mejor para nuestro barrio", señaló Matías Méndez, representante de la sociedad de fomento Fortunato de la Plaza, en diálogo con El Marplatense.

Con esta colaboración entre los entes estatales y los vecinos "se viene trabajando hace más de 20 días en reforzar el rastrillaje de las motos GPM, los operativos dinámicos y controles", aseguró.

Este tema ha tomado fuerte relevancia en los últimos días, pero "lo que estamos viendo hoy es que están usando la inseguridad para hacer política y es un tema muy delicado como trabajarlo de ese lado. Si bien los robos existen, lo que se contó ayer no es de nuestro barrio y preocupa porque no podemos generar malestar sobre esos dichos", declaró.

No obstante, considera que "se sufre con el tema de los motochorros y para eso hemos reforzado con la GPM junto con la 16º. También sabemos que tenemos un gobierno opositor y los recursos son escasos, tenemos la 16 para toda la jurisdicción que son 11 barrios con dos patrulleros. Se reforzó con el grupo de la UTOI a la noche y con el comando patrulla".

Sobre los hechos de inseguridad registrados en el barrio, dijo que "ha pasado de que a personas las han revolcado en el piso por sacarles una cartera, un celular y tampoco está bueno que vivamos de esa manera. Lo que sí entendemos es que del parte del Municipio como las fuerzas policiales se viene trabajando el tema".

"Un claro ejemplo es que ayer el intendente Montenegro con Martín Ferlauto de la secretaría de Seguridad se reunieron con Berni para ver cuáles son las acciones a seguir", agregó.

Por último, se refirió al cacerolazo convocado por distintos vecinos del barrio: "Nosotros creemos que primero tenemos que dar la posibilidad de que la policía, la secretaría junto con el Municipio se articulen y bajen estos delitos".

"Hay una realidad que es que cada vecino puede protestar de la manera que quiera y más les convenga. Nosotros no vamos a acompañar porque consideramos que somos escuchados y esto no es solo en Fortunato de la Plaza, sino en general, pero está metiendo la cola la política y nosotros no estamos de acuerdo", concluyó.