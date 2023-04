Insólito: se fracturó el pie derecho y le operaron el izquierdo en el HIGA

Iván Nieto estaba jugando a la pelota cuando un choque con la pelota le afectó el pie derecho. Horas después fue al Hospital Regional donde el traumatólogo le realizó una radiografía y supo necesitaba una operación.

En la placa se podía ver que dos dedos contaban con una pequeña fractura, uno se salió de lugar y el meñique se desplazó.

El pasado jueves se llevó a cabo la intervención y cuando logró despertar de la anestesia se encontró con una situación insólita: le habían operado el pie equivocado.

"Cuando llegué al quirófano fui con el pie derecho con bota y el pie izquierdo con zapatilla. ¿Me explico? Era muy difícil que se confundan", señaló en diálogo con El Marplatense.

De modo que, en el procedimiento "me sacan todo lo que sería la vestimenta, que era la bota y la zapatilla del lado izquierdo donde me ponen una bolsa. Cuando me acuesto me ponen la anestesia y me duermo. Estaba desde las 6 de la mañana despierto, no había desayunado, ni merendado por el tema de la operación".

Tras la intervención, "me mandan a hacerme una placa, la placa del pie izquierdo que estaba mal operado", declaró.

En un principio "empezaron a buscar excusas, porque me decían que no, que el pie izquierdo tenía una fisura", resaltó

"Al discutir con el traumatólogo con los del quirófano, vieron el error en el pie y a los 5-10 minutos de toda esta desesperación me mandan de vuelta corriendo al quirófano como si me tuviese por morir", continuó.

En la segunda operación, esta vez en el pie correcto, "me pusieron los dos fierros adentro por el tema de las fracturas", comentó.

Al final "se acercó mi traumatólogo y me dice nos confundimos de pie la verdad que te pido mi disculpas, el error fue mío y así todo tipo de perdón hasta que ya no fuimos", expresó.