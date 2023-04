Lerner: "Salimos a la calle solo cuando Argentina sale campeón"

El músico Alejandro Lerner escribió una carta en sus redes sociales con sus sentimientos sobre la actualidad de nuestro país. En una charla con el programa Un Problema Menos, programa que se emite por Radio Mitre (FM 103.7), reflexionó sobre la Argentina.

“Tenía una gran necesidad de compartir con la gente desde mis redes algo que yo siento y que posiblemente tiene que ver con haber respirado dos aires tan extremadamente distintos - Israel y España - y volver a mi país”, comenzó diciendo.

“Argentina es un país que tuvo una guerra contra Inglaterra que se peleó lejos, y luego la guerra interna, de la represión, de la dictadura y sin embargo después de más de 40 años de democracia somos un país que no va para adelante. Vamos construyendo pasado”, reflexionó.

“Creo que cuando uno piensa qué país hay para devolverle a los jubilados tantos años de su vida, qué hemos hecho para no poderle pagarle bien a los médicos y a los maestros, qué hemos hecho para que Favaloro se tengo que pagar un tiro en el corazón y salimos a la calle solamente cuando Argentina es campeón”, disparó.

“Cuando un equipo de fútbol anda mal el director técnico no dura ni una semana. Nosotros venimos con 70 años de una inflación criminal y seguimos para adelante como si no hubiera pasado nada. Acá muere gente todos los días y acá no pasa nada”, comentó.

“No me quiero escapar, yo no quiero que el país me eche, yo quiero que el país me ayude a crecer”, lamentó.

“Estoy con una gira que es auto producida y es mi revancha para todos los que son compañeros míos y tuvieron que bancarse dos años de pandemia. Es una gira de reencuentro con el público, de salir a trabajar, salir a tocar y de celebrar ese encuentro con la gente y que volvemos a los escenarios”, sostiene, agregó.