Ritondo: "La desidia del gobernador Kicillof es total"

Cristian Ritondo, precandidato a gobernador de Buenos Aires, estuvo en las localidades de Merlo e Ituzaingó, en el marco de sus visitas a las distintas ciudades bonaerenses.

En Merlo Ritondo visitó a Fabián y Alejandro, hijos de Carmen Lopez de Vargas, víctima de una entradera en 2021 cuando delincuentes abordaron a su hijo que volvía de trabajar e ingresaron al domicilio. Los asesinos se encuentran detenidos, pero tienen amplias posibilidades de quedar próximamente en libertad, mientras la familia sigue reclamando por los servicios de ambulancias de SAME y pidiendo justicia. Luego Ritondo realizó una recorrida por los locales del centro comercial de Ituzaingó donde mantuvo una charla con los comerciantes de la zona que reclaman mayor seguridad.

El ex ministro de seguridad de la provincia y precandidato a gobernador acompañó el reclamo de los vecinos y comerciantes de la zona: "Estuve junto a los hijos de Carmen que ahora deben pelear para que los asesinos de su madre no salgan en libertad y sigan arruinando familias, como lo han hecho con la suya, estoy peleando junto a ellos porque es un caso que se repite, son hechos que toman estado público, se encarcela a los delicuentes y después el tiempo pasa y muchos veces estos malvivientes vuelven al ruedo".

"La inseguridad sigue siendo la primera preocupación de los vecinos y comerciantes bonaerenses porque ya no pueden salir a la calle, mientras Kicillof y Berni están en otro planeta. No persiguen al narco y están totalmente de espaldas a la gente. Con María Eugenia y con el apoyo de la Nación de Macri y Patrícia Bullrich, logramos bajar todos los índices del delito, pero tras casi 4 años de abandono, los vecinos ya no aguantan más esta total desidia del gobernador Kicillof", completó Ritondo.

Finalmente, el precandidato a gobernador, hizo hincapié en la importancia de estar firmes para enfrentar al kirchnerismo y llamó a sumarse a la campaña de fiscalización que impulsan desde su espacio: "El primer desafío es cuidar las urnas y ganar las elecciones, por eso seguimos con nuestra campaña para invitar a todos los bonaerenses a no resignarse y a sumarse a fiscalizar para de una vez y para siempre decirle basta al populismo".