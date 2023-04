Martín Tetaz: "No se ve al gobierno con algún plan"

Martín Tetaz, diputado nacional de la UCR-Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, aseguró en CNN Radio que “la dolarización no es una buena idea” y aclaró que “al gobierno no se lo ve con ningún plan".

En diálogo con Nacho Girón en La Mañana de CNN, el diputado y economista sostuvo que “el peso como unidad de cuenta se cae a pedazos y refleja la desconfianza de la gente en el gobierno”.

“Hay un fenómeno de inflación generalizado y lo más grave es que no se ve al gobierno con ningún plan. Es desesperante que no tomen medidas para frenar esto”, expresó Tetaz.

Y advirtió: “Con 460 pesos no te comprás nada. El otro día tomé un café y me gasté 500 pesos. No te comprás ni un alfajor. La plata no vale nada”.

Sobre la divisa estadounidense, Tetaz explicó que “no estamos viendo un dólar de corrida y vemos que sube como sube el resto de los precios de la economía”.

“Es más dañina la brecha porque te muestra que no hay dólares y puede haber una corrida sobre el tipo de cambio y genere mayor desconfianza en el peso. Más que el nivel del dólar me preocupa la brecha”, remarcó el economista.

Según el diputado opositor, “si el plan antiinflacionario del nuevo gobierno es exitoso se vuelve expansivo. Cuando la economía se estabiliza, la actividad crece, el empleo y los salarios también”.

“Es una mala idea porque hay otras mejores. No es una quimera, pero no tenemos relación tan estrecha con Estados Unidos y nuestro vínculo comercial es con Brasil. Si uno fuera a buscar una realización sería más razonable y duradero. La dolarización no me parece una buena idea y creo que hay otras mejores”, opinó.

Y propuso su idea: “La convertibilidad con el real es una solución mucho mejor”.

“El acuerdo reprogramó una serie de vencimiento. No me parece que haya un problema de deuda”, expresó, y dijo que “el Fondo está siendo demasiado benevolente para lo que Argentina se puede permitir en este momento”.