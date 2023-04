Peñarol no aguantó el segundo tiempo y Boca puso la serie match point

Peñarol hizo un gran primer tiempo, pero se quedó sin resto en los segundos 20´, donde recibió 60 puntos y perdió por 98 a 84 frente a Boca, por el segundo duelo de playoffs en el estadio "Luis Conde". Los goleadores "milrayitas" fueron Thornton y Defelippo con 16 puntos, mientras que Schattmann con 26 anotaciones lideró la planilla local.

El equipo de la Ribera sumó su segundo punto y puso la serie en match point, por lo que el cuadro marplatense está obligado a ganar el viernes a las 21 en el Polideportivo "Islas Malvinas" para alcanzar el cuarto partido, que también sería disputado en Mar del Plata.

Si bien el elenco marplatense comenzó flojo desde la zona pintada -0 de 4-, Defelippo y Monacchi se lucieron en los bombazos desde 6,75 -3 de 4- para tomar la primera ventaja en cuatro minutos por 9 a 6. Al ritmo de la euforia de "La Bombonerita", Thornton se alineó con sus compañeros y a pura bomba -dos seguidas-, volvió a lastimar al conjunto "xeneize" con un parcial de 8 a 4 en los 2´ siguientes (17-10).

Sin embargo, en los 3´ posteriores Boca logró salir del desorden y mediante un Tucker y Mainoldi desatados -cinco puntos cada uno-, dio vuelta el encuentro (22-19). El "milrayitas", que sólo pudo sumar en una recuperación de Monacchi, se hundió en tal parcial de 12 a 2 -10 a 0 tras esa anotación del marplatense-.

Para la segunda etapa, el ingreso de Nash no estuvo acertado, los rebotes defensivos fueron todos del local y sobre ello, Mainoldi y Guerrero desde el perímetro lo golpearon otra vez con un parcial de 13 a 10 en los primeros 5´ (35-29). A pesar de lo que transmitía el juego, una corajeada de Thornton y un triple de Sansimoni lo dejaron esperanzado.

Dicho y hecho, en la segunda parte el equipo de la ciudad, con el "Chule" como eje y Cáffaro en el poste bajo, además de las manos de Thornton y Cardo desde afuera, logró pasar al frente, pero la efectividad del cuadro de Carlos Duro no dio respiro y se fue al descanso abajo por un libre (42-41).

En el tercer cuarto, como un anticipo de lo que sucedió en el primer juego, Schattmann junto a Mata volvieron a estar lúcidos con el tiro exterior y la efectividad del quinteto "azul y oro" parecía opacar las luces peñalorenses. No obstante, la garra de Sansimoni -7 puntos- y del ex IAE, Monacchi -5 puntos-, provocaron que no le pierda la pisada y en 5´ jugados, el "milrayitas" quede a un triple de Boca (56-53).

Los méritos del cuadro que conduce Adrián Capelli estuvieron; Defelippo y Valinotti en la otra mitad del cuarto fueron cruciales desde el perímetro, pero Schattmann jugó a otro deporte. El escolta, con 3 de 3 en triples y trece puntos en es pasaje -17 en el cuarto-, lo quebró para encarar los 10´ decisivos ocho puntos por encima (73-65).

La rotación no le rindió a Peñarol, se quedó sin reacción y en cambio, todos los que ingresaron en el local lo pusieron en aprietos. De ese modo, en 6´ de la última fase lo liquidaron con la apuesta en la pintura, además de las individualidades de Schattmann y Mainoldi, que le dieron la máxima de 18 puntos (89-71).

A 2´ del final, picante y furioso para Thornton y Cáffaro, el equipo de la ciudad logró achicar la distancia por los ataques al aro de los mencionados, al igual que de Monacchi y Defelippo, pero el "xeneize" no tuvo piedad para liquidar el choque por 98 a 84.