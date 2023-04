Amenazas y pintadas en la casa del concejal de la UCR local: "El jueves se va a presentar la denuncia"

Desde el bloque UCR expresaron su repudio en un comunicado, ante pintadas que sufrió el concejal y presidente del comité local del radicalismo, Daniel Núñez. La vandalización fue en su casa con pintadas referentes a actividades ilícitas narco y en la sede del HCD con cartelería amenazante.

En este sentido, El Marplatense se comunicó con el Concejal quien expresó: "El martes recibí pintadas en el domicilio donde vive mi familia y también en el bloque pegaron carteles y pasaron por debajo de las puertas varios, difamatorios, escrachándome. Son insultos diciéndome "narco" y no se por qué. La verdad tengo la tranquilidad de que no hay nada que puedan decir de mí y que me afecte".

Expreso mi repudio ante cobarde ataque que sufrió el concejal Daniel Núñez en la casa donde vive su familia. Rechazo todo tipo de amenazas, pintadas y escraches. La violencia no es el camino, nunca más. Mi total solidaridad con él. #CONLOSHIJOSNO @DanielN_UCR — Marina Sanchez Herrero (@MSanchezHerrero) April 26, 2023

"Esas pintadas hablan más de estos grupos que de mi persona. En el bloque tenemos discusiones políticas continuamente. No me atrevo a sacar conclusiones aunque intuyo por dónde puede venir, pero voy a esperar a que esa respuesta la de la Justicia para no aventurarme en decir algo que no sea", dijo Núñez.

"Vamos a hacer la denuncia penal correspondiente para que investigue. Por suerte hay videos de las personas que hicieron la pegatina y más elementos y testigos que vieron. Esperamos que todo eso sirva para que la Justicia pueda avanzar en la investigación, no solo para determinar los autores materiales sino también los intelectuales", aclaró el Concejal.

Una vez más la metodología del escrache y la intimidación. Repudio las amenazas que recibió mi compañero de bloque @DanielN_UCR. No vamos a permitir que la violencia y las prácticas mafiosas sean la respuesta a las diferencias políticas. — Marianela Romero (@MaruRomero86) April 26, 2023

"En esto me siento muy respaldado y acompañado por el bloque. Somos todos parte de la denuncia. Esto me toca a mi pero entendemos que no es un tema personal sino que tiene que ver más con la función que cumplo siendo Presidente del partido. Por eso fui respaldado por los Concejales y por el pleno de los integrantes", indicó desde el bloque de la UCR.

"El jueves se va a presentar la denuncia. Estamos terminando de redactarla con los abogados y esperamos que se pueda avanzar en la investigación", mencionó Núñez.

"Como estas situaciones, invadiendo la esfera personal e íntima de una persona, no había pasado. Esperamos que no se vuelva a repetir porque pasaron un límite que no corresponde", explicó el Presidente del bloque local.

"La denuncia que se hace es una ampliación a otra que tenemos hecha sobre personas particulares. Por eso en la acumulación de hechos, es que pensamos en alguna cuestión pero no podemos atribuirlo a nadie. Por eso se le pide a la Justicia que lo trate. Esto tiene que ver con otros hechos intimidatorios que sufrimos anteriormente tanto Daniel a nivel personal como otros militantes del partido", afirmaron desde la UCR.

Daniel es una persona íntegra y honesta, abrazo fuerte para él y su familia. pic.twitter.com/XnGZZ32tUc — Emiliano Giri 🇺🇦 (@emilianogiri) April 26, 2023

"Miedo no hay, porque para eso nosotros tomamos la decisión de hacer lo que hacemos. Sabemos que tiene sus sin sabores muchas veces. Lo único que pedimos es que la Justicia investigue y determine quiénes son los responsables para terminar con este tipo de prácticas mafiosas. Estamos con 40 años de democracia y hay ciertas prácticas que tienen que quedar en el pasado. La violencia política no es una forma de resolver ningún tipo de conflicto", concluyeron desde la UCR.

Expreso mi repudio al cobarde ataque sufrido por el concejal Daniel Núñez y su familia. El disenso es constitutivo de la democracia, la violencia es el estado de naturaleza. Mi total solidaridad con él. #ViolenciaNuncaMás — Maxi Abad (@MaxiAbad) April 26, 2023

El comunicado

"En el día de ayer, el concejal Daniel Nuñez sufrió amenazas en la casa de su familia y en las oficinas del Concejo. Desde el bloque de concejales de la UCR repudiamos cualquier tipo de amenazas y prácticas mafiosas".

"No vamos a permitir que la violencia y la intimidación sean la respuesta a las diferencias políticas. En una democracia, es esencial que se respete la libertad de expresión y el derecho a disentir. Las amenazas y la intimidación no tienen lugar en el debate político y solo sirven para socavar los valores fundamentales de nuestra sociedad".

"Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la democracia y el estado de derecho, y llamamos a todos los actores políticos a actuar con responsabilidad y respeto por las instituciones y los ciudadanos".