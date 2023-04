Comercios: remarcaciones de precios e incertidumbre por la escalada del dólar

Fabián Tarrio, director del área de comercio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), brindó en CNN Radio un panorama sobre cómo afecta al comercio la suba del dólar: "La situación es complicada".

En CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Tarrio subrayó: "Si el comerciante no repone y vende a precios actualizados, le sale más cara la reposición de lo que vendió Y si se reproducen remarcaciones es porque no tiene otra cosa porque y no tiene espaldas para hacerlo". E incluso afirmó que ayer el dólar se vendió a 530 pesos en el centro de Tucumán.

Ante esta realidad, Tarrio sumó que el jueves pasado, la mayor distribuidora de alimentos subió su lista un 9%. Y esperan que ese porcentaje aumente nuevamente en esta semana, con lo cual "seguramente incida en el porcentaje general".

"Los alimentos y las bebidas tienen mayor incidencia en ingresos medios y bajos y esto golpea fuertemente en las canastas familiares. Tenemos ejemplos de almaceneros que dicen que hay gente que pide abrir el paquete del kilo de azúcar para llevar sólo medio kilo", agregó. Y sentenció que la inflación no bajará de los niveles actuales.

Sobre el nivel del consumo declaró: "Es verdad que se ve mucho consumo y movimiento en centros tradicionales o confiterías, pero es de una clase que no quiere tener pesos encima". Por el contrario, Tarrio advirtió que los sectores de bajo poder adquisitivo apenas llegan al 15 de cada mes "y luego apelan a la tarjeta de crédito, si es que la tienen, o sino no compran más".

En el final, el dirigente alertó: "Esta semana tenemos alguna información de que algunos fabricantes contemplan la posibilidad de retener la mercadería hasta que se aclare el panorama".