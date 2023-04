Otro choque en Mario Bravo: un motociclista hospitalizado

Otro siniestro vial sorprendió en las calles de Mar del Plata, nuevamente con una moto incluida. En esta oportunidad fue en Mario Bravo y Lanzilota, donde ambos motociclistas iban sin casco y uno de ellos resultó herido de gravedad.

Quienes iban a bordo de la moto, eran una mujer de 60 que aparentemente se encuentra en buen estado y el hombre de 61 que tuvo que ser trasladado por el SAME con politraumatismos.

"Yo venía circulando y la moto venía bastante rápido. Cuando intento cruzar, los impacto. No tenían caso encima. Ellos venían por Mario Bravo hacia Juramento. Me puse en la esquina y cuando fui a cruzar, impactamos. En el auto venía yo solo pero no estoy herido. Fue mayor el impacto por no tener casco", dijo el conductor del auto que impacto con la moto.

Sobre esto, al lugar se acercaron efectivos policiales y el inspector de Seguridad Vial, Marcelo Onorati quien en diálogo con El Marplatense dijo: "Se produjo un siniestro vial. El auto venía por Mario Bravo hacia Edison y cuando quiso meterse en su vivienda, se encontró con la moto de frente, la cual venía de Edison hacia Peralta Ramos, hasta Lanzilota. Así se produjo la colisión".

"En la moto iban dos personas, un hombre que fue trasladado por el SAME con lesiones considerables pero consciente y una mujer que está bien pero creen que se dobló un brazo. Eso lo verán con el SAME pero a simple vista se encuentra bien. Ambos estaban sin casco", dijo el Inspector.

"Tras el accidente, se contactaron el la policía y también vinimos desde Seguridad Vial. Ahora se acercarán los peritos para ver el siniestro", concluyó Onorati.