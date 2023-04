CFK sobre la dolarización: “Nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy nos puede salvar”

La vicepresidenta Cristina Fernández dio inicio a su esperado acto en el Teatro Argentino de La Plata, para presentar la Escuela Justicialista Néstor Kirchner y dar su clase magistral denominada “Argentina circular”.

En la primera parte de su discurso realizó una historización de las crisis económicas de los últimos años, a partir de la pregunta “quiénes se tenían que ir” poco tiempo antes de que asumiera Néstor Kirchner, retomando la proclama “que se vayan todos”.

En esa línea, explicó el Plan de Convertibilidad de los años ’90 y criticó fuertemente el plan de dolarización que hoy proponer Javier Milei desde su espacio político La libertad Avanza.

“¿Quienes se tenían que ir? La Alianza, la primera experiencia de Gobierno de coalición de la República Argentina”, enfatizó. “Allí se produce el estallido de la convertibilidad. La bomba explotó en la cara de 40 millones de argentinos, en las plazas, la desocupación y en los depósitos en plazos fijos”, sintetizó.

“¿Qué fue esa convertibilidad? Un peso igual a un dólar. Fue la dolarización de la economía”, indicó la vicepresidenta, y comparó a Domingo Cavallo, sin nombrarlo, con Javier Milei.

Luego de contar una anécdota personal del año 1989, Fernández detalló el Plan Bonex: “Significó que en vez de darte tu plazo fijo te daban un bonito, que se pagó a los 10 años. En virtud de ese Plan Bonex pudo anunciar la convertibilidad un año y pico después. Fue sostenida con los dólares de las privatizaciones y del endeudamiento que el Estado tomado. Eso no duró, obviamente. Le explotó a otro gobierno. Y terminó como empezó, con la captura de todos los plazos fijos y los ahorros”.

En esa línea, reflexionó: “Nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy nos puede salvar. Estamos discutiendo lo que fracasó hace 20 años”. Sin nombrarlos, hizo referencia al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien durante el gobierno de La Alianza estuvo al frente del PAMI y a Patricia Bullrich, quien era ministra de Trabajo. “Es como una eterna Argentina Circular, en los personajes, en las propuestas”, puntualizó, y añadió: “Tenemos que convocar a los jóvenes y superar los veinte minutos del Tik Tok para conversar porque si no es imposible”.

De igual modo, analizó qué tipo de crecimiento de la economía tuvo Argentina durante el último Gobierno, mucho más precario, al volver a depender del Fondo Monetario Internacional (FMI). En esa línea, volvió a hablar del acuerdo con el organismo de crédito internacional, el que calificó de inflacionario.

“Es necesario revisar, no para no pagar, lo que queremos es que se revisen las condicionalidades y habrá que discutir que los fondos que se paguen estén atados al superávit comercial que son los únicos dólares que producimos”, expresó.

“En el FMI hay halcones y palomas, a mí me cuesta entender la lógica porque yo soy pingüina, soy una ave, pero los halcones y las palomas vuelan solas, los pingüinos van juntitos, somos aves más colectivas. Solos no hacemos nada ni llegamos a ninguna parte”, añadió.

Sobre la inflación, una vez más volvió a enfatizar por qué no es el déficit fiscal el causante del problema y apuntó al gasto tributario.

“El gran caballito de batalla fue la meta del déficit fiscal que se sobre cumplió y la inflación creció igual. La inflación está atada a la escasez de dólares en una economía bimonetaria como la nuestra”, señaló la Vicepresidenta.

“¿Por qué no es el déficit fiscal? Si analizamos el llamado gasto social representa el 1.9 del PBI. Pero el gasto en materia de eximiciones, alícuotas quebradas, gente y sectores que no pagan impuestos o pagan la mitad es del 4,6 del PBI. Yo me quejo más de los que tienen plata y no pagan los impuestos. Si revisáramos el gasto tributario, no tendríamos déficit fiscal. Tenemos que volver a hablar con las empresas para ver cuánto pone cada uno”, añadió.

“Basta del slogan del déficit fiscal. Los políticos hacen cola para ir a los plenarios de los empresarios a decir cuanta gente van a echar. Todos hacen competencia a ver quién es más malo, quien va ajustar mas. ‘Hay que hacer una brutal desregulación económica como la de Cavallo’, dijo Rodríguez Larreta. Qué están diciendo. Hay que hacer una discusión con números objetivos y concretos”, enfatizó.