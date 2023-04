Cuestionan sorteo de terrenos en Mar Azul, una zona "premium"

El precandidato a intendente por el PRO, Sergio "Turco" Salaya, criticó muy duro al Gobierno municipal luego que se habilitara sorteos de terrenos en Mar Azul, al sur del Partido de Villa Gesell, una zona "premium" del distrito.

La medida es, al menos, polémica. Para Salaya, Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas reciben un turismo ABC1 que aporta mucho dinero. Y con la llegada de viviendas sociales, ese "panorama lujurioso" podría verse afectado y peligraría el objetivo turístico del sur del Partido como "joya de playa y bosque" que se diferencia del resto del destino.

Salaya, que dialogó con el portal Sector Informativo, explicó su punto de vista. "No decimos que un trabajador común no se merezca vivir dignamente en Mar Azul. Lo que sucede es que se trata de una zona 'premium' del distrito que debería siempre apuntar al servicio turístico, donde se debería fomentar la llegada de complejos, hoteles con servicios, cabañas que generen trabajo en temporada alta y baja, durante todo el año".

"El lector podría preguntarse en qué me molesta que la gente viva allí. Y la respuesta es que no me molesta en absolutamente nada sino que existen otros terrenos con servicios que pueden albergar las nuevas viviendas y generar un nuevo barrio, dejando la zona más cara del Partido para el turismo ABC1 al que siempre se apuntó, más allá de que las viviendas esten ubicadas lejos de la playa y más cerca de la ruta, es igual", dijo.

La medida del Gobierno -tan cuestionada Salaya- la anunció el secretario de Hábitat, Juan Duarte, en el marco de una conferencia en el Hotel Intersur donde se anunció la extensión de 300 nuevos lotes para este 2023. Allí, el funcionario informó que los sorteos de lotes también contemplarán a las localidades del sur.

Dijo Duarte al respecto: "hasta el momento, los sorteos siempre habían sido en Villa Gesell pero también se sorteará lotes en Mar Azul. La demanda habitacional es grande, cuando miramos la cantidad de inscriptos para los próximos sorteos vemos que la demanda está, por supuesto, en Villa Gesell, pero también en las localidades del sur".