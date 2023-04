Reglamentaron la ley de celiaquía: restaurantes y bares deberán ofrecer opciones sin TACC

Este miércoles se convirtió en un buen día para las personas celíacas: el Gobierno nacional reglamentó la ley de enfermedad celíaca.

Principalmente, actualiza la cobertura específica que deben brindar las obras sociales y prepagas para comprar alimentos aptos, incluye la obligatoriedad de ofrecer al menos una opción o un menú libre de gluten en algunos establecimientos, incluidos restaurantes, bares y hasta aviones o micros, y amplía la identificación de los medicamentos con y sin gluten.

A través del decreto 218/2023 publicado en el Boletín Oficial, se explicita que la implementación de la ley busca que sea mayor la oferta de alimentos, "convirtiéndola en un derecho para todas las personas celíacas". Pero nada de esto será inmediato.

La celiaquía es la más frecuente de las enfermedades intestinales. Su prevalencia es del 1% de la población del Argentina. Es una afección crónica del intestino delgado y afecta al sistema inmunitario.

El cuerpo no puede asimilar el gluten, una proteína presente en alimentos con trigo, avena, centeno y cebada. Por eso TACC, por las siglas de las cuatro harinas.

Desde la aprobación de la ley 26.588 en 2009 (modificada por Ley 27.196 en 2015), la ANMAT amplió y actualizó el listado oficial de Alimentos libres de gluten que en un principio era de sólo 1.400 productos y actualmente cuenta con más de 23.000.

¿Cuál es el verdadero cambio que traerá una reglamentación tan tardía de la "Ley Celíaca"?

"Hace casi 8 años que se modificó la ley original y estas últimas incorporaciones no se reglamentaron hasta ahora. Así que, en primer lugar, actualiza el monto que deben brindar las obras sociales y prepagas en concepto de alimentos sin TACC", explica a Clarín Mariana Holgado, vicepresidenta de la Asociación Celíaca Argentina.

Algo muy importante, define, es que por un lado ya queda establecida la metodología mediante la cual se actualizará el monto y, por otro, se deja definida la periodicidad con la que se realizarán las actualizaciones: cada 6 meses.

La cobertura (en harinas y premezclas y productos derivados​) pasará de $2.672 a $7.806,73 contemplando la Canasta Básica Alimentaria publicada por el INDEC el 20 de abril de 2023.

"Antes la actualización dependía de un decreto del Ministerio de Salud de la Nación, de la voluntad del ministro o ministra de Salud de turno", distingue. No se actualizaba desde enero de 2022.

Además, la reglamentación establece las adecuaciones que deberán realizar las instituciones y los establecimientos gastronómicos para poder ofrecer un menú libre de gluten seguro.

¿En dónde aplica este menú obligatorio? La legislación lo dispuso así en cárceles, establecimientos sanitarios, lugares de residencia y convivencia temporal, en comedores y kioskos de instituciones de enseñanza, en paradores de terminales. Y restaurantes y bares también tendrán que ofrecer opciones libres de gluten.

Holgado detalla que "como antes esto no estaba reglamentado, no se cumplía (pasaba a ser optativo), y si existía no estaba muy claro cuál era el criterio. Ahora en el anexo de la ley están las condiciones. Y hay un plazo para adecuarse a la normativa. No es que ya mañana en todos lados va a existir".

A partir de ahora, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) tiene seis meses para actualizar la guía de recomendaciones para un menú libre de gluten. Y después los establecimientos tienen seis meses más de plazo para ponerlo en práctica.

También busca delimitar estándares a cumplir para garantizar que al momento de ofrecer esos alimentos sean seguros, al no estar contaminados con gluten.

Medicamentos sin TACC

El decreto precisa que también los medicamentos deberán identificarse en función de su contenido o ausencia de gluten como "Libre de gluten" o "Este medicamento contiene gluten".

Esa es una preocupación habitual de las personas con celiaquía debido a que los remedios pueden ser también una posibilidad de incorporar gluten en el organismo de manera involuntaria, por desconocer su composición.

"Los laboratorios desde 2015 lo venían incorporando de a poco, ahora está reglamentado y tiene que identificarse en todos los medicamentos", afirma Holgado.

Comer gluten si se tiene celiaquía desencadena una respuesta inmunitaria en el intestino delgado. Si esa ingesta persiste daña el revestimiento intestinal y lo que en principio puede ser una diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón y anemia, con el tiempo puede llevar a complicaciones graves.