Acuerdo industrial, productivo y social 2023: "Es un gran aporte para el momento que vive el país"

Culminó el encuentro y conferencia de prensa entre los más de 40 sindicatos de la Confederación de Sindicatos de la Industria de la República Argentina CSIRA en donde explicaron la propuesta que se llevará a cabo para el acuerdo industrial, productivo y social 2023.

Las autoridades presentes fueron los Secretarios Generales de la UOM( Unión Obrera Metalúrgica), Asociación Obrera Textil ( AOT), Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Supervisores de la Industria (ASIMRA), Federación de la Industria de la Alimentación (FITIA), Sindicato Obreros de la Industria del Vestido y Afines( SIOVA).

En este sentido, el acuerdo se dio a conocer mediante la palabra del titular de la confederación de sindicatos de la industria Argentina, Ricardo Pignanelli .

"Desde la Confederación de Gremios Industriales nos pusimos a pensar como podíamos preparar entre todos, haciendo un relevamiento. Ese era para saber con el Secretario General de cada uno y con los técnicos, cual era su debilidad y su fortaleza. Quisimos armar una política industrial a largo plazo. Con esto nos dimos una sorpresa grata. Cada gremio se reconocía y entendió cuál era la salida para lo urgente y cuál para lo importante", dijo desde la Confederación.

"En un mundo con la pandemia, en guerra y donde miramos más a ver que conquistamos afuera y olvidamos lo más rico que tenemos que es la tierra y nos está pasando el vuelto. Por eso hay sequías, inundaciones, las pérdidas de alimentos. Esto lo sintetizamos después de un año en un acuerdo 2023 entre sindicatos y empresas", indicó el titular.

"Se que todavía siguen creyendo que la Argentina se levanta con la cultura del trabajo y no desde la especulación, los vamos a invitar a participar para que nos ayuden a consolidar esto y en octubre cuando estén los candidatos, ir a decirles esto es lo que queremos para nuestro país. Si eso está consensuado por empresarios, trabajadores y consolidado como una política de estado, tendremos que ser capaces de defender como se debe. Ahora tenemos de acá a octubre, la coordinación de esta salida. No nos equivoquemos, lo que tenemos que hacer nosotros, sea con una oposición coherente o si nos toca a nosotros, poner los puntos en la mesa y que pasen los gobiernos que pasen, los sostengamos en el tiempo. Si no no vamos a terminar de consolidar la Argentina grande que necesitamos entre todos", aclaró Pignanelli.

Además, el secretario general del sindicato argentino de obreros navales expresó: "Este documento lo vimos con Massa y lo analizamos, sobre una línea como gran aporte sobre todo para el momento que vive la Argentina y acá hay dos definiciones sobre lo que tiene por delante el país. Se apuesta a un proyecto productivo, competitivo, que demostró esta madurez en las relaciones empresarias y sindicales, que a pesar de todas las solicitudes que pasamos en los últimos tiempos, que no nos faltó nada, todavía se encuentra en un índice del 13% por encima de prepandemia. Eso quiere decir que se trabajó muy bien con el Movimiento Obrero, que buscaron formas que colaboraron para que el país creciera un 10,5% en el 2021 y un 5,5% el año pasado. Esto es lo que nos hace falta, un documento para debatir para aportar pero también nosotros esperamos por medio de la política y del gobierno que la gente nos exija saber qué vamos a hacer".

"Yo creo que hay gran consenso. En pocos años vamos a ser un país donde su problema va a ser el exceso del dólar. Van a empezar a ingresar divisas y eso va a equilibrar la economía. Nosotros sabemos que Argentina está en condiciones de eso", aclaró.

"Este documento es muy importante porque el mundo dio un giro enorme. Está en la mayor inversión de los estados en política industrial de los últimos 20 años. Hoy China está invirtiendo el 3% del producto bruto en política industrial. Estados Unidos acaba de sacar una Ley anti inflacionaria donde doble en medios de un año y medio los subsidios para ingresar y volver a producir en el país. Este proyecto junto con lo que sucede en el mundo, nos muestra que es el camino", sumó.

En ese sentido, Mario Labia, secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible explicó que "cada vez que aparecen las crisis, los que pagamos los platos rotos somos los trabajadores y estamos cansados. Fundamentalmente los de la industria. Es cierto que este proceso y consenso lo hubiésemos querido encontrar mucho tiempo antes pero lo hicimos hoy con mucho convencimiento y no lo hicimos para ponerlo a propuesta de la política. Nosotros vamos a exigir que los políticos, sean quienes sean los que gobiernen, contengan las necesidades que tenemos los trabajadores de la industria".

Los principales puntos del proyecto

El proyecto incluye un modelo de desarrollo industrial basado en recursos nacionales y una transición energética. También se abordan temas como salario, educación, infraestructura logística, género, vivienda y previsibilidad laboral. Los sindicatos han presentado sus peticiones para la legislación urgente. El autor explica que es importante recordar y mantener las raíces del país en lugar de buscar constantemente un líder.

"Los puntos fundamentales son modelos de desarrollo industrial nacional fundado en la cultura del trabajo. Recursos naturales y cadena de valores en origen. Por eso todo lo que hagan ya lo tienen que desarrollar acá. También la industrialización y transición energética. Los insumos difundidos. Industria y nuevas tecnologías. El salario no coincide en la inflación. La educación, la capacidad y formación técnica profesional. Infraestructuras logísticas en la Argentina. Posicionamiento político global para la defensa del trabajo. El endeudamiento industrial, la economía binomonetaria, la crisis en la producción y en el financiamiento. La salud de las personas en el trabajo, nuevos desafíos de género, diversidad y violencia. El desarrollo urbano y vivienda, previsibilidad, que es lo que te piden todos los empresarios y los trabajadores", aclararon desde la Confederación.

"El documento va a llegar y se va a poder ver cómo está documentado lo que cada dirigente y secretario general planteó en la cooperación con otras universidades que trabajaron en la elaboración de este documento". concluyeron los referentes.