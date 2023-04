"Milei representa la esperanza"

La figura de Javier Milei continúa tomando protagonismo en el marco de las próximas elecciones y Sebastián Pareja, coordinador del candidato en la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, brindó detalles del trabajo del espacio Libertad Avanza en diálogo con el programa "Un Problema Menos", que se emite por Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

“La construcción del espacio de Javier Milei está llegando a su consolidación y está creciendo a pasos agigantados y ya mucho más allá de la estructura en si misma, es la intención de voto de Javier Milei”, dijo.

“Creo que hay una mezcla de cuestiones que fundamentan esta intención de voto. Por un lado Javier Milei hoy representa la revolución y se la ve reflejada en el joven argentino que en general por una cuestión de juventud apuesta más por ideas revolucionarias”, aseguró.

“Por otro lado, nos parece que es el único candidato y el único espacio que carga con la mochila de la esperanza. No me imagino en el cuarto oscuro a ningún bonaerense en este caso que este eligiendo la boleta de Juntos por el Cambio o del Frente de Todos que lo haga por una cuestión de esperanza. La esperanza es Javier Milei hoy en Argentina y creo que eso lo vamos a ver reflejado el día de las elecciones”, añadió.

“La incorporación de Alejandro Carrancio al espacio es la piedra fundacional en la Provincia de Buenos Aires. Creo que vamos a tener candidato a intendente en todas las localidades de la Quinta Sección Electoral gracias al esfuerzo sobre todo de Alejandro”, explicó.

“La elección a candidato a gobernador va a quedar casi en exclusividad de lo que Javier Milei quiere y disponga. Me parece que tiene muy claro él quienes son los mejores actores para poder ir a buscar la gobernación”, puntualizó.

“Cuando Mauricio Macri decide bajar su eventual candidatura a Presidente de la Nación me comunico con Javier para saber que pensaba él y me dijo que no hay absolutamente nada del mundo exterior a nosotros que modifique nuestra idea de ganar la presidencia de la nación. Y así fue con pasó lo mismo con Alberto Fernández, y en nada modifica lo que Cristina Kirchner haya dicho ayer en el acto de La Plata”, sentenció.