Aldosivi busca salir a flote en Puerto Madryn

Luego de haber sumado dos puntos en las últimas tres jornadas, Aldosivi visitará este sábado a las 15.30 a Deportivo Madryn en el "Coliseo del Golfo", por la 12° fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Cervera e Iñíguez volvieron a la convocatoria.

El elenco del Puerto, que con la pasada derrota frente a Atlanta en Mar del Plata se ahogó en los puestos más bajos de la tabla (16°), tiene la obligación -o necesidad- de volver a hacerse fuerte en condición de visitante, como supo hacerlo cuatro partidos atrás ante Estudiantes de Buenos Aires en la victoria por 1 a 0.

En cuanto a su última presentación, el "tiburón" no pudo inquietar en la primera etapa al "bohemio", de no ser por corridas singulares de Brian Guerra y guapezas del juvenil Panaro. Además, cabe aclarar que para dicho encuentro "Tete" Quiroz no pudo contar con Cervera, aunque sí con Riaño.

Sin embargo, en el complemento dominó el juego y "peloteó" el arco de la visita desde los desbordes por izquierda de Escobar, que habilitó a Riaño en el primer palo y a Guerra en un penal en movimiento, pero la suerte no estuvo de su lado.

Le faltó un toque de profundidad y pese a que parecía que el conjunto de Villa Crespo se conformaba con la igualdad, en el último minuto del partido, Bruera -que no había tenido trabajo- dejó corto con los puños un despeje al centro de Mouche y Dramisino, que apareció en soledad por el punto penal, se tomó un tiempo de más para robarse los tres puntos, ante la desesperada salida del arquero platense (1-0).

Acerca de su próximo rival, el "aurinegro" se encuentra en una situación similar (17°), también tiene 12 puntos y llega a este choque luego de caer por la mínima contra Atlético Rafaela.