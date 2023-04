Apps de delivery: el 90% de los repartidores en Mar del Plata están precarizados

La semana pasada estaba prevista una reunión de un plenario de comisiones en la cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en la que se pretendía avalar la creación de un “registro de trabajadores de plataformas de aplicaciones”. La propuesta provocó una fuerte reacción por parte de ciertos sectores que se oponen a esta regulación y también repercutió afuera de las oficinas parlamentarias: algunos grupos que nuclean a repartidores anunciaron una protesta frente a la sede de Diputados y finalmente el debate no pudo realizarse.

Para dialogar sobre la necesidad de regular la actividad y conocer el estado de situación en la ciudad de Mar del Plata, Alan Veltri, referente del Sindicato de Motoristas en Mar del Plata (SICAMM) contó que “nosotros hicimos un relevamiento y tenemos un 90% de precarización. Debemos ser alrededor de mil y pico de repartidores”.

A esta crítica realidad laboral que se vive en Mar del Plata, hay que sumarle que el sector está expuesto a costos extras de mantenimiento de los vehículos, siniestralidad vial y hechos criminales, entre otras cuestiones.

Por el momento, las soluciones parecen lejanas. El primer paso hacia la regulación formal de los repartidores, al menos en la provincia de Buenos Aires, quedó trunca luego de que los bloques opositores frenaran el avance del proyecto en la Cámara de Diputados. Juntos por el Cambio y Libertad Avanza criticaron duramente la iniciativa presentada por el oficialismo, y como resultado, ambas partes acordaron la realización de un plenario conjunto de comisiones, para arribar a un consenso antes de sancionar dicha ley.

El proyecto, que originalmente fue presentado en el Senado por el legislador del Frente de Todos y titular del gremio de los Canillitas, Omar Plaini, establece la creación de un registro obligatorio de trabajadores de las aplicaciones digitales de delivery, en donde las empresas deberían obligatoriamente inscribir tanto a los empleados como a los vehículos utilizados. De acuerdo al documento, este registro otorgaría un certificado habilitante para el repartidor y su moto o auto, que sería intransferible.

Pero el debate por fuera de la Legislatura bonaerense no se termina. En Mar del Plata, el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros creó una Cooperativa de Trabajo para los trabajadores del sector, y así, afianzar acuerdos que permitan obtener salarios dignos, pago de vacaciones y aguinaldos, entre otros puntos.

“Efectivamente, lo que nosotros queremos garantizar son los derechos que le faltan al sector; derechos básicos como aguinaldo, vacaciones, un sueldo digno, una jornada acorde a nuestro trabajo. Tenemos esta herramienta y estamos empezando a darle forma (…) Es una cuestión de acercarse, sumarse y entender que podemos trabajar todos juntos, construir algo para nosotros”, aseguró Veltri.

“Sabemos de qué se trata el proyecto, lo hemos estudiado. No sola abarca a repartidores de apps, sino a repartidores en general. Lo que piden es que Pedidos Ya y Rappi reconozcan a sus trabajadores y por eso también la bajada de información no fue la correcta. Lo primero que salieron a decir es que 25 mil compañeros se iban a quedar sin trabajo y no es así. Delivery va a haber siempre, con o sin Pedidos Ya y Rappi. Va a ser beneficioso en el sentido de que van a tener derechos”, destacó Alan Veltri.

Una realidad que requiere la ayuda del Estado

Desde la llegada de las aplicaciones digitales de delivery al país, como Pedidos Ya, Rappi y Glovo, en el año 2019, el reclamo de los repartidores ha sido incesante en busca de que el Gobierno trate la problemática del sector y defina un marco regulatorio para los trabajadores. Sin embargo, a la fecha, no ha habido respuesta favorable al respeto.

“Lo que es aplicaciones los chicos se pagan su vestimenta, su caja. La moto es la herramienta de trabajo de cada uno. El mantenimiento por el desgaste sale todo de nuestro bolsillo. Hoy el motoquero promedio, para mantener su moto tiene alrededor de 30 mil y 35 mil pesos por mes, para nafta, seguro, algún que otro parche, repuestos. Que los trabajadores tengan que pagar la caja para transportar los productos es triste; son elementos que debería pagar la empresa”, afirmó.

Fue un 22 de abril del 2020, cuando la pandemia por coronavirus azotó a la Argentina y ubicó a los repartidores de aplicaciones de delivery como “exceptuados” de la cuarentena. En ese marco, decretaron un paro internacional de actividades que no solo afectó a nuestro país, sino también a Chile, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y México, entre otros. Dicha medida también se sintió en Mar del Plata, con una concentración en el centro de la ciudad y una caravana que finalizó en el Ministerio de Trabajo.

“Nosotros hicimos una carpa para ser escuchados, y tuvimos varias mesas de trabajo. En las mesas se plantearon todas las inquietudes que teníamos, pero la realidad es que no hubo avances en ese sentido. Es muy difícil poder sentar a un representante, a una cara visible, porque la realidad es que no hay. Son empresas que no son de acá”, concluyó Alan Veltri, secretario general del Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros.

Fuente: Portal Universidad