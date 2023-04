"El Municipio utiliza mecanismos para cubrirse de la inflación y no perder poder adquisitivo"

A días de presentarse la Rendición de Cuentas 2022 en el marco del tratamiento en el Concejo Deliberante, la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Marina Santoro criticó a través de sus redes sociales "manipulación en el estado de los fondos municipales!.

"Dicen que tiene cuentas ordenadas pero es mentira. La realidad es que retienen el dinero que deberían estar invirtiendo en la ciudad", así lo aseguró Santoro vía Twitter.

En este sentido, el intendente comunal Guillermo Montenegro explicó que "lo que está haciendo la administración municipal está publicado en la página del municipio (https://www.mardelplata.gob.ar/transparencia/transparenciafiscal) para que los vecinos “puedan verlo y analizarlo”.

Sobre esto, el concejal oficialista, Fernando Muro repudió lo dicho mencionando que "el Frente de Todos quiere dar clases de administración financiera con déficit récord, inflación anual del 110%, y en plena corrida cambiaria. Metaverso K".

En este contexto, Muro dialogó con CNN Radio (Fm 88.3) y dijo: "Vemos con sorpresa tales acusaciones sobre la situación financiera en un momento complicadísimo del país, a los cuales ese partido político y esa persona representa, nos llevaron a esta situación de descalabro absoluto de la economía. Un desmanejo total de las variables macroeconómicas cambiarias y financieras, que hace que el dólar blue y los financieros hayan subido $30 en un día".

"Salimos a responder porque nos parece un chiste de mal gusto o una situación que se quiere llevar a una cuestión política para dañar al Intendente, cuando no podes hablar claramente. Están llevando la economía a un desastre de buenas prácticas de administración financiera", sumó el Concejal.

"Hoy el gobierno de Montenegro tiene $780 millones en el banco sin utilizar, un dinero que tenía un fin específico y que la ciudad lo necesita", aseguró la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos.

A eso, Muro respondió: "El Municipio para cubrirse de la inflación del 8% mensual y creciendo porque los precios se están acelerando vertiginosamente más, después de todo esto que ocurrió. El Municipio utiliza un mecanismo para conservar el valor del dinero, que tiene en su disposición, como la colocación a plazos fijos o fondos de inversión para que eso no pierda poder adquisitivo".

"Tienen una postura Keynesiana de gasto público y de reventar las cuentas fiscales, son permanentes. El Municipio no tiene una máquina para emitir dinero como hace el gobierno Nacional y provoca el desastre que provocó", continuó desde el bloque de Juntos.

"En principio tiene que ser ordenado. Este presupuesto que vamos a debatir en la Comisión de Hacienda, tiene superávit. Quiere decir que el dinero que se gasta, es menor que el dinero se ingresa", aclaró Muro.

"Que se venga a hablar de buenas prácticas financieras, en medio de este desastre, parece una invitación a provocación para hacer un debate o lo que sea pero nos parece de mal gusto y encima esto genera mucha angustia en la gente. Que el dólar suba, que los precios se aceleren y que no haya un plan de gobierno, porque hace 10 días que hay una corrida cambiaria y no hubo ni una conferencia de prensa de un funcionario nacional diciendo qué van a hacer", recriminó el concejal.

"El presidente Alberto Fernández y el ministro de economía Sergio Massa salieron recién el martes, por redes sociales a decir que van a perseguir a las cuevas y que están trabajando con el FMI. Pero la verdad es que faltan 8 meses de gobierno y no se ve con claridad hacia dónde se va. Es una problemática compleja producto de un desmanejo económico enorme. Cuando asumió Massa, el dólar estaba $280 y ahora está $500", sumó Muro.

"Queremos saber a qué tipo de economía se va a enfrentar el gobierno que entre. Acá, el que asuma y suceda a Montenegro, va a encontrar una economía ordenada porque hay superávit. No se gasta más de lo que ingresa, hay eficiencia en el gasto público importante, hay una moderación de gastos por parte del Intendente con su sueldo, con el de sus funcionarios y con un montón de cuestiones en donde da el ejemplo. Acá si hay una previsibilidad", expresó el Concejal de Juntos.

"Creo que una mala gestión justamente es gastar todos los fondos a los que se tiene disponibilidad. Hay un concepto que tiene que ver con la precaución, que son los motivos de demanda de dinero y para eso tiene que haber un margen de libre disponibilidad. Tenemos dos tipos de fondos, los de libre disponibilidad y los afectados. Esos últimos ya tienen un destino específico y que en el proceso de espera a la ejecución, hablamos de un llamado a licitación, un pliego, esperar ofertas, asignar las obras y cuando se puede ejecutar, pueden pasar hasta 5 meses. Con un 8% de inflación mensual, ese dinero pierde valor, por eso necesariamente uno tiene que hacer una inversión de ese tipo para morigerar en parte, la pérdida de valor adquisitivo", aclaró Muro en respuesta a Santoro.

"También tenemos problemas porque las empresas no se presentan a las licitaciones por todo este taladro macroeconómico. Hay incertidumbre, no se sabe que va a pasar. Hace 10 días el dólar estaba $400. En qué escenario una empresa podría comprometerse a hacer una obra así. Considero que es doblemente valioso el esfuerzo que hace Montenegro para mantener ordenadas las cuentas del Municipio", indicó desde el bloque de Juntos.

Por otro lado, el concejal dijo: "En General Pueyrredon no hay deudas. El Municipio no tiene endeudamientos. Esto no pasaba hasta hace mucho tiempo atrás. Hay dos temas distintos en lo que se plantea. Uno es sobre las necesidades que existen en las ciudades que crecen y se expanden, que son múltiples y una cosa es la administración presupuestaria y financiera de un presupuesto anual".

"Sabemos que en barrios no hay asfalto y que eso plantea la incógnita de cómo tiene plata guardada el Municipio, pero es una mala interpretación de cómo funciona. Porque no es que esos fondos están a la espera de que a alguien se le ocurra una idea de hacer algo. No funciona así la administración financiera de un municipio", mencionó Muro.

A modo de conclusión, el edil oficialista expresó que "las partidas tienen una asignación específica presupuestaria donde se puede hacer y después hay algunos recursos de libre disponibilidad en donde también se manejan contingencias. En este escenario que cambia a diario, uno siempre tiene que tener un margen de maniobra para hacer frente".

"No hace mucho tiempo atrás, este Municipio tenía un serio problema de deudas", dijo refiriéndose a la época del gobierno Municipal de Pulti. Y además sumó: "Eso comprometió muchísimo el desarrollo del Municipio los siguientes años. Por eso siempre hay que encontrar un equilibrio en las cuestiones. Los extremos siempre son malos. Lo que hace Montenegro es una administración eficiente del gasto público y está lejos de lo que hace el gobierno a nivel Nacional", finalizó.