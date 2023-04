La Provincia puso en marcha un Centro Comunitario de Salud Mental en Carmen de Areco

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de inauguración del Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos Nº18 junto al intendente local, Iván Villagrán, y la subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud, Alexia Navarro. Además, se realizó la puesta en funcionamiento de una nueva ambulancia de alta complejidad para fortalecer la gestión de emergencias en el distrito.

“Estamos invirtiendo en el interior de nuestra provincia como no se había hecho antes: no solo atendemos la problemática de la salud, sino que planificamos todas las obras que mejoran la calidad de vida de las y los bonaerenses, vivan donde vivan”, sostuvo Kicillof y agregó: “Nosotros no estamos de acuerdo con quienes dicen que las necesidades de vivienda, salud y educación no se pueden satisfacer porque son un costo. Al revés, estamos convencidos de que allí hay derechos y de que es nuestra obligación trabajar para que se cumplan”.

El nuevo centro de Salud Mental “Sol Froment” demandó una inversión de $32 millones y contará con atención y promoción de la salud mental mediante talleres comunitarios y terapéuticos, culturales, actividades deportivas, proyectos socioproductivos y atención a las infancias y juventudes; al tiempo que será sede un dispositivo de la SEDRONAR.

Al respecto, Villagrán destacó que “con la inauguración de un nuevo centro de salud mental vamos a potenciar el desarrollo de nuestra comunidad”. “Las y los vecinos de Carmen de Areco van a poder disfrutar de este espacio que se logró a través del trabajo articulado con el Gobierno Provincial”, dijo y agregó: “No solo va a ayudar con la salud mental, sino que se le va a dar el uso que la comunidad requiera, ya que cuenta también con un CAPS que incluye pediatría, ginecología y médico quirúrgico”.

Las autoridades visitaron también la plaza Profesor Bernardo Omar Martín, la primera de carácter inclusivo en el distrito. Financiada por los ministerios provinciales de Ambiente y Desarrollo de la Comunidad, el espacio garantiza la integración social, la inclusión y el bienestar de todos los vecinos y vecinas. En el partido avanzan también las obras de remodelación del servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital “Nuestra Señora del Carmen”. Allí se destinará una inversión de $94 millones que permitirá crear un espacio para estudios de la mujer y agrupar los servicios de mamografía, rayos X, ecografía y tomografía.

Además, el Gobernador suscribió un acuerdo para la construcción de 83 viviendas bajo la operatoria Solidaridad con los municipios. El mismo será ejecutado en tres proyectos con 14 soluciones habitacionales para la localidad de Tres Sargentos; 62 para el Barrio Gioja y 7 para la localidad de Gouin.

“Algunos sectores plantean que van a llevar adelante un ajuste, yo me pregunto quién va a realizar entonces las inversiones necesarias para llevar bienestar a los pueblos de nuestra provincia”, expresó Kicillof y concluyó: “A pesar de todas las dificultades, nosotros estamos impulsando una batería de políticas tendientes a ampliar los derechos de todas y todos los bonaerenses”.



Nueva entrega de computadoras a estudiantes secundarios

Durante la jornada, Kicillof y Villagrán entregaron 243 netbooks a estudiantes de cuatro escuelas secundarias y una técnica, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense. Mediante el trabajo articulado entre la Jefatura de Gabinete y la Dirección General de Cultura y Educación, el programa prevé la entrega de un total de 168 mil computadoras personales para las y los estudiantes del último año de educación secundaria.

Estuvieron presentes en las actividades la titular de la SEDRONAR, Gabriela Torres; el jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación, Pablo Urquiza; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias, Julieta Calmels; la subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Juliana Petreigne; y la directora provincial de Intervenciones Complementarias de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, Erica Osterrieth.

También participaron la diputada nacional Agustina Propato; el diputado bonaerense Carlos Puglelli; su par Fernanda Díaz; y el senador provincial Facundo Ballesteros.