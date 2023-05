Cáffaro, otro que se va de Peñarol

Al igual que Joaquín Valinotti, quien migró a Colombia después de la eliminación de Peñarol frente a Boca, Agustín Cáffaro es el segundo jugador del "milrayitas" en irse del equipo y a diferencia del basquetbolista de Las Rosas, jugará durante el receso en Venezuela.

No obstante, cabe aclarar que esto no significa que ambos jugadores no volverán a Peñarol, sino que mientras esté el receso de la LNB, seguirán con ritmo tanto en la liga venezolana como la colombiana, que son más cortas.

En el caso del pivote, desde jugará en el Guaiqueríes de Margarita, que fue nueve veces campeón de la Superliga Profesional de Baloncesto. Es un refuerzo de jerarquía, debido a que en su carrera obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y como juvenil actuó en el Mundial U17 de Kaunas, Lituania.

Cáffaro, que vistió la camiseta de la Selección Argentina y obtuvo la medalla de plata en el Mundial de China 2019, llegó al cuadro que conduce Adrián Capelli en julio del pasado año como el reemplazante de Phillip Lockett, ya que el israelí en ese momento emigró a Instituto de Córdoba.

En su último partido para la institución, ante el "xeneize" en el Polideportivo "Islas Malvinas", el santafesino convirtió 10 puntos, obtuvo 7 rebotes y dio 4 asistencias.