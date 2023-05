¿En qué consiste la cirugía que afronta Mirtha Legrand?

En base a la operación que afronta este martes Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei, donde le colocarán un marcapasos de última generación, la ex directora de Salud del Municipio de General Pueyrredón, Patricia Fortina, explicó de qué consiste la cirugía y cómo mejorará su calidad de vida.

En este marco, Fortina indicó en diálogo con "Un Problema Menos" de Radio Mitre (FM. 103.7): "El marcapasos es un dispositivo que se coloca por debajo de la piel, generalmente en el lado izquierdo, y tiene unas conexiones que van directo al corazón. Si bien requiere de una cirugía simple, éste trata de un dispositivo que lleva una pila para enviar un impulso eléctrico y hacer que la frecuencia del latido cardíaco sea la necesaria".

"El marcapasos se coloca en distintos tipos de arritmia, insuficiencia cardíaca o cuando el corazón late menos veces de las que debería por minuto. Entonces, no alcanza a irrigar todo el organismo. Este dispositivo alerta y en el caso de que el corazón no lata por sí mismo, con un impulso eléctrico provoca que bombee la sangre necesaria", agregó.

Acerca de cómo han cambiado los marcapasos con el paso del tiempo, la experta manifestó: "Antes eran muy invasivos, pero ahora pesan menos de 30 gramos y son pequeños, por lo que ya no tenemos que tener cuidado al acercamos a un microondas o a algún electrodoméstico".

"En cambio, hay que tener cuidado con aquellos equipos que tienen imanes, como un resonador. No obstante, hay equipos que pueden hacer los estudios aún con el marcapasos y sin ningún riesgo. Es decir, el avance ha sido fantástico, tanto en los equipos de estudio diagnóstico como en el tipo y la calidad de los marcapasos", señaló la ex directora de Salud del Municipio de General Pueyrredón.

En cuanto a si el dispositivo mejorará la calidad de vida de la conductora de televisión, expresó: "Esto hará que su corazón lata la cantidad de veces necesarias por minuto para que su organismo esté irrigado y al mismo tiempo, mejorará su calidad de vida".

En paralelo, destacó que los controles médicos siguen siendo "absolutamente necesarios" y que en este caso puntual, deben controlarse "cada seis meses o una vez por año como mínimo".

"Después de que nos coloquen el marcapasos podemos llevar una vida absolutamente normal e incluso practicar ejercicio, aunque no disciplinas de impacto, como el boxeo. Al igual que todo en la medicina, evoluciona y todo es de mejor calidad, más rápido y el tratamiento es oportuno", concluyó la especialista.