Pese a la caída de las ventas en abril, aseguran que "no habrá variación en el empleo"

De acuerdo con el relevamiento que se dio a conocer, realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), sobre la evolución de las ventas minoristas en Mar del Plata, la variación interanual del mes de abril arrojó como resultado general una disminución, midiendo unidades físicas.

El porcentaje fue negativo con un 8,7 %, comparado con el mismo mes del año 2022. La calificación de las ventas del mes de abril, el 17 % de los comerciantes las consideraron como buenas y el 6,4 % muy buenas, en tanto que para un 51,1 % fueron regulares, malas para el 21,3% y pésimas para el 4,2 % restante.

Sobre esto, el secretario de la UCIP, Diego Mule dialogó con El Marplatense y expresó: "En el relevamiento de ventas del mes de abril que realizó el Departamento de Estudios Sociales y Estadísticos, dio en la variación interanual un resultados de disminución en las unidades físicas".

"Vimos dos quincenas bien definidas y diferentes en abril. El la segunda, el clima de incertidumbre afectó a las ventas, generando una retracción en los consumidores para la compra de bienes no esenciales, producto de la pérdida del poder adquisitivo", continuó Mule.

"En los comercios, al no saber a que valor iban a poder reponer sus mercaderías, también generó una retracción en las ventas. Esta situación de turbulencia que vivimos en estos últimos 15 días, acrecentó la caída que veníamos midiendo al finalizar el verano", dijo el Secretario de la UCIP.

"Un dato positivo que vimos en la encuesta es que el 95,8% de los encuestados respondió que no iba a haber variación en el empleo. Esto creemos que es gracias a la amplia matriz productiva que tiene nuestra ciudad ya que no solo proveemos alimentos y productos para Mar del Plata si no que también a nivel nacional e internacional", aclaró Mule.

"Tenemos un sector pesquero, de alimentos, un cordón frutihortícola, una importante industria metalmecánica y el turismo. Eso creemos que hace que la economía de la ciudad siga adelante. Los rubros más afectados en este mes fueron indumentaria, marroquinería, perfumería y materiales eléctricos y de construcción", indicó desde la UCIP.

"Estos rubros suelen tener algún insumo o componente en valor dólar y es eso lo que hace que hayan sido los más perjudicados en este análisis", concluyó Mule.