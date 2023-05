Villa Gesell: cuestionan ordenanza que permitirá al municipio usar propiedades privadas ociosas

Legisladores bonaerenses y ediles de Juntos salieron a alertar sobre los peligros que conlleva un proyecto de ordenanza impulsado por el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, que tiene como objeto crear una secretaría destinada a gestionar el un “banco de tierras e inmuebles municipal”.

“El intendente Gustavo Barrera y el secretario de Planeamiento y Hábitat vienen por la propiedad privada. Quieren ser La Matanza de la Costa Atlántica. Van a cambiarle el formato para que puedan ingresar las tierras en estado ocioso y los edificios al banco municipal de suelo”, sostuvo la presidenta del bloque de concejales de Juntos Villa Gesell, Clarisa Armando.

No vamos a permitir este atropello, no vamos a permitir que el banco de suelo se maneje discrecionalmente. La propiedad privada es un derecho que no nos van a quitar.@arabinovich_ok @adrimgreen @AnaMartinezPro @hernanlunaok https://t.co/EFU1mEfSJm

— Clarisa Armando (@ClarisaArmando) May 1, 2023