Rendición de cuentas: "Vemos que las cuentas no están ordenadas"

Tras la exposición del secretario de hacienda del Ejecutivo local, Germán Blanco, las repercusiones comenzaron a tener su espacio. Desde el bloque del Frente de Todos sostuvieron que "las cuentas no están ordenadas", dijo Virginia Sívori.

"Este miércoles aprovechamos que vino el secretario de Hacienda para hacerle algunas preguntas, aunque nos hubiese gustado que vengan los demás funcionarios debido a que hay decisiones que tienen que ver con decisiones políticas", amplió la concejala.

Sin embargo, "puedo decir que no nos respondieron todo lo que consultamos", dijo. "No es una cuestión de que nos respondan o no, sino porque es el momento en el que la transparencia y la coherencia con lo que se presupuestó el año anterior debería mostrarse", agregó y dijo que la Provincia "mandó 3 mil millones de pesos más de lo que estaba previsto y es una desgestión no ejecutar y no hacer. orden no es tener las cosas maquilladas, decir que tiene superávit y no hacer".

Para Sívori, "se ve un desorden importante en las cuentas municipales y pese a que hay entes con superávit, la administración central da deficitaria. Además, con el dinero que había al comienzo del ejercicio se construye un resultado de un superávit de 174 millones de pesos y cuando miramos lo que hay en el banco el 31 de diciembre de 2022, damos con un montón de fondos del Municipio que son de libre disponibilidad", comentó a El Marplatense.

"Es decir -amplió-, se le podría pagar a proveedores a los que se les debe o comprar lo que se necesita en salitas o escuelas, pero eligen mantener los fondos en el banco. Si bien entendemos que hay instrumentos financieros que protegen esos fondos de la inflación y eso no lo desconocemos, nos llama la atención que con las necesidades que hay en el Municipio, se elige dejarlo en el banco en vez de utilizarlo", dijo y se preguntó: "¿Qué es tener las cuentas ordenadas, no cumplir con los proveedores. Y más cuando dicen que la Provincia los discrimina y vemos que es todo lo contrario", apuntó.

Sívori dijo que desde los barios los reclamos no cesan: "Lo que primero que nos reclaman es el estado de las salitas y la atención. Hay una reducción de atención médica, las escuelas municipales no tienen comida ni productos de limpieza, cuando esos pedidos deben ser atendidos por la Municipalidad".

"Por otro lado, la Provincia mandó 3.000 millones más de lo previsto, -el equivalente a todo el presupuesto de obras- y el gobierno de Montenegro no lo ejecutó", graficó.

"Hay demasiados ejemplos, como que seguimos viendo abandonado el centro cívico ubicado en Tandil y Libertad, donde en algún momento se dijo que iba a estar la Municipalidad y era una de las obras que estaba presupuestada en el 2022", sostuvo la edil.