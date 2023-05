Caso Melmann: "La perpetua es la única pena posible"

En el marco del segundo juicio por la violación y el crimen de Natalia Melmann ocurrida en 2001 en Miramar. Este viernes se realizaron los alegatos finales en donde la defensa de la víctima pidió prisión perpetua para el último acusado Ricardo Panadero, que había quedado absuelto en el primer juicio. El veredicto se dará a conocer el 17 de mayo.

La acusación y el pedido de perpetua fue centrado en el análisis de ADN de un vello púbico hallado e el cuerpo de la menor, que mostró un 97,05% de compatibilidad con el perfil genético del acusado.

Sobre esto, el abogado familia de Natalia, Federico Paruolo dialogó con El Marplatense luego del final de los alegatos de este viernes y explicó: "Concluimos en que toda la prueba que se produjo en el juicio, analizada en conjunto, no permite sacar ninguna conclusión que no sea la participación de panadero en el hecho.

"Entendemos que un testigo dijo que vio a Panadero subirla a Natalia a la camioneta en la que fue secuestrada y a un auto rojo acompañar la situación. Ese testimonio tiene muchas otras pruebas que lo refuerzan así que nos permite decir que está bien. Sobre el gol rojo se hicieron pruebas de sangre que dijeron que podían ser de ella. En cuanto a la camioneta que él recuerda, terminada en 15, había rastros de ella también. Tenemos un vello púbico que hecha la muestra de ADN, cuando estaba degradado, se pudieron analizar solo ocho elementos y todos dieron positivos", dijo Paruolo.

"Pudimos acreditar con testimoniales que Panadero y los policías tenían una relación por fuera de lo profesional. Salían de noche juntos. También pudimos acreditar algo muy importante que tiene que ver con la edad. Natalia tenía 15 años y Echenique se había casado con una chica de esa edad. Panadero persiguió a una de 13 durante mucho tiempo. Era habitual que ese grupo de funcionarios intentara tener vínculos con menores", aclaró el Abogado de los Melmann.

"Todo esto en conjunto es lo que nos transmite en conjunto a entender que lo que dice el testigo claramente es cierto. Los policías se conocían por fuera, eran un grupo, le ocultaban la información a sus mujeres respecto de sus actividades extra laborales. Todo eso permite concluir en que él participó porque el hecho, a diferencia del juicio del 2018, no estaba en discusión sobre cómo había pasado, en qué calles se había secuestrado. Eso estaba acreditado", indicó el defensor de la víctima.

"Tenemos otra testigo, que dice algo que es complejo y no le creemos. Porque dice que estaba limpiando la vereda, que vio al "Gallo" Fernández teniendo un intento de avanzar sobre Natalia, siendo un hombre mayor. De hecho dice que lo observó excitado lo que a ella le parecía mal, que es madre de familia. Entonces se quedó mirando todo lo que pasaba y hasta ahí uno piensa que es creíble y que no interviene porque le daba miedo quizás", aclaró Paruolo.

"Pero el problema viene después porque al otro día el hijo le dice que desapareció Natalia y sabiendo que había equipos de búsqueda por parte de la Municipalidad y lugares para que aporten información, ella decide no decir nada", sumó el Abogado.

"Ahí es donde nos preguntamos por qué no fue a decir lo que vio en ese momento, a la policía o a la misma familia de Natalia, que los conocía del almacén. Eso es principalmente lo que nos hace entender que su versión era mendaz. No pudo haber visto lo que dice", continuó desde la defensa de los Melmann.

Con respecto a la parte defensora del imputado Paruolo dijo: "Siguen manteniendo la inocencia de él porque lo que hacen es agarrar cada parte y cuestiona la veracidad por separado. El problema es que cuando se ve todo en conjunto, decís esto pasó. Las pruebas analizadas por separado, en ningún juicio funcionan".

"La perpetua es la única pena posible. Yo considero que por lo que se probó en el juicio, no hay posibilidades de una resolución que no sea condenatoria. El único planteo que es el del ADN, ni siquiera es una prueba relevante para decir que Panadero no participó porque tenemos a alguien que vio que la subió a la camioneta. Sin ADN también podría ser condenado. Así que no puede no haber condena", concluyó el Abogado.