Damián García, de regreso en Círculo: "Vuelvo a donde fui feliz"

En su vuelta a Círculo Deportivo, donde fue bicampeón del fútbol local en 2015 y finalista del por entonces Argentino C, el marplatense Damián García sostuvo que regresó "para estar y colaborar con el club", además del interés por tener un desafío.

En el marco de los malos resultados de Pablo Semeniuk, quien sumó cinco derrotas, un empate y un triunfo en ocho fechas de la Zona 1 del Federal A, es que apareció la posibilidad de la vuelta a casa de García, que llega de haber realizado un gran trabajo en Independiente de San Cayetano.

En ese sentido, el nuevo entrenador del elenco otamendino comentó en diálogo con "SuperMitre" (103.7): "Estoy muy contento de volver, después de 7 años, a un club donde viví cosas tan lindas. Es un pueblo en el que generé recuerdos muy importantes para mi carrera y por supuesto, me dio mucho afecto".

"Es un torneo bastante largo, en el que jugás dos veces con cada equipo y aún no se disputó ni un cuarto del campeonato. Todos los equipos pasan también por malas rachas y Círculo está ahí. La idea es trabajar para cambiar este presente y acercarse un poco al lote de arriba. Sabemos que dos triunfos te acomodan, pero la categoría no es fácil", explicó.

"El llamado me sorprendió. Si bien me habían llamado de dos equipos de la liga local y respondí que quería tomarme un tiempo, López -presidente- me convenció. No sé cómo pasó", indicó

En paralelo, confesó que las rezones de su vuelta pasaron porque entendió que es un momento "para estar y colaborar con el club", además del interés por tener un desafío. "Vuelvo a donde fui feliz. Más allá de un resultado deportivo, me interesan las formas y los caminos. En algún momento nos íbamos a volver a juntar", añadió García.

En cuanto a los jugadores que encontró en la primera práctica, destacó: "Vi a muchos chicos de afuera, otros con su primer contrato, y también a la experiencia, como Rosselli y Diego Martínez. Ya miré los partidos de Círculo y con el correr de las semanas sacaré mis conclusiones para hacer el mejor diagnóstico posible".

Acerca de su cuerpo técnico, afirmó que trabajará con Gonzalo Martín y Manuel Russo, quien todavía no llegó a la ciudad porque aún se encuentra en Santa Fe.

"Hay mucho material del fútbol local y el marplatense para tener recambio. Hay que trabajar con los chicos, acercarlos y potenciarlos, mientras no se vuelva una frustración para ellos. A Mar del Plata, una ciudad de un millón de habitantes, estoy seguro de que le sobra material para conformar equipos importantes a nivel provincial, regional o nacional", señaló el ex entrenador de Kimberley.

Tras el incidente en la final por el ascenso al Federal A ante Germinal -García dirigía a Independiente (SC)-, el técnico de la ciudad volverá a verse las caras con el conjunto chubutense cuando lo visite este domingo a las 15 en Rawson, por la novena fecha de la Zona A del Federal A

Sobre ello, contó: "No me cambió nada. Padecí la situación, como me pasó en Comodoro o con Circulo en 2016. Lo que me entristeció es todo lo que se termina justificando y castigando a la gente".

"Independiente estaba a la altura deportivamente para jugar este torneo, no era menos que Germinal, pero por las circunstancias de la vida ahora me toca jugar esta categoría con Circulo", concluyó el DT marplatense.