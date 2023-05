Círculo lo buscó por todos lados, pero no pudo empatarlo

Círculo se quedó con un sabor amargo porque en el complemento, por momentos con más ideas y en otros con menos, pero empujando y buscando hasta el último minuto, se lo llevó por delante a Santamarina, fue más, y no le alcanzó para rescatar al menos un punto. Un minuto fatal en el primer tiempo le terminó costando muy caro al "papero", que perdió 1 a 0 en el cierre de la primera rueda de la Zona 1 del Torneo Federal A.

El primer tiempo se definió por una jugada. La que tuvo Círculo en los pies de De Sousa, cara a cara con Mazza, que quiso abrir el pie y definió apenas afuera sobre el caño izquierdo. De ese saque de arco, llegó la infracción de Vedda sobre Marín y el penal que el mismo delantero canjeó por gol con un remate cruzado, a la derecha de Tursi que eligió el otro palo.

Antes y después, muy poquito. Un trámite parejo, en el que se repartieron la posesión de la pelota sin demasiadas situaciones, en un campo de juego resbaladizo. Salvo esas situaciones antes mencionadas, las únicas de riesgo fueron disparos desde fuera del área de Rikemberg para el local y Larrasabal para la visita.

Para el complemento, Damián García esperó cinco minutos a ver si cambiaba algo y metió mano: adentro Yoel Juárez y Alex Pereyra para ganar peso en ataque por Bertacin y De Sousa. Sin situaciones de mucha claridad, se lo empezó a llevar por delante Círculo, el ex Aldosivi desnivelaba y hacía uso de su buena pegada con la zurda. Un remate mordido de Vedda y un cabezazo a las manos del arquero de Ruiz Peralta hizo levantar a todos.

Nahuel Roselli y Diego Martínez también fueron a la cancha y el dominio era cada vez más marcado. Le faltaba el toque final para poder llegar a la igualdad que, sobre el cuarto de hora, ya merecía. Santamarina solamente aguantaba, pero Izquierdo puso jugadores frescos para alguna contra. Y en una de esas, Beltrán recibió en tres cuartos, aceleró y antes de entrar al área metió un derechazo que se fue apenas afuera.

Para el tramo final, Círculo ya no tuvo tanta claridad, pero sí empuje. Perdió precisión por el apuro y no lograba terminar adentro los varios desbordes por las bandas. Un derechazo de Néstor García, cuando el árbitro adicionaba 8' más, pudo ser el empate, y un tiro libre de Juárez que superó la barrera, se perdió apenas encima del ángulo izquierdo de Mazza que sólo atinaba a mirar, terminó de confirmar que no merecía irse con las manos vacías.

En la última fue a cabecear Tursi, todo Círculo estaba en el área rival, pero el zurdazo de Juárez se fue lejos y se diluyó la última posibilidad. Una derrota que duele, porque permitía acomodarse, porque hizo méritos para quedarse con algo más y porque cerró lo primera rueda con apenas cuatro puntos y un solo triunfo en ocho partidos.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Federico Tursi; Bruno Vedda, Gabriel Ferro, Samuel Cotto y Valentín Dimare; Néstor García; Francisco De Sousa, Jeremías Bertacin, Ramiro Rodríguez y Joaquín Rikemberg; Lautaro Ruiz Martínez. DT: Damián García.

Cambios: ST 5' Yoel Juárez y Alex Pereyra por Bertacin y De Sousa, 14' Nahuel Roselli y Diego Martínez por Rikemberg y Ruiz Martínez, y 31' Sebastián Heredia por Rodríguez.

Santamarina (Tandil) (0): Juan Pablo Mazza; Lucas Vallejo, Brian Berlo, Mathias Buongiorno y Facundo Leiva; Marcos Pérez, Santiago Sayago y Nicolás Igartua; Quimey Marín, Francisco Doñate y Lautaro Irrasabal. DT: Jorge Izquierdo.

Cambios: ST 11' Agustín Sansoni y Thiago Beltrán por Larrasabal y Doñate, 21' Agustín Lucero y Enzo Galabert por Leiva y Marín, y 41' Nicolás Valerio por Igartua.

Goles: PT 29' Marín, de penal (S).

Incidencias: No hubo.

Árbitro: Juan Ignacio Nebietti, de Río Colorado.

Estadio: "Guillermo Trama".