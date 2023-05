Maria Areces: "Todos los días siento que tengo libertad absoluta para decidir sobre mi vida"

Maria Areces nació en San Antonio de Areco. Tiene 57 años y es mamá de Alejo, Nacho y Joaquín.

A los 17 años empezó a estudiar locución y casi inmediatamente se sumó al equipo del programa Sin Anestesia de Radio Belgrano junto a Eduardo Aliverti, Jorge Lanata y Marcelo Zlotogwiazda.

Condujo distintos noticieros en Telefe, viajó por el país con el Programa El Espejo por ATC. Durante 18 años fue presentadora de noticias en el canal TN, donde también produjo y desarrolló En Primera Persona, un segmento de historias inspiradoras.

Pasó por Radio Rivadavia, por AM870 Radio Nacional y fue conductora de Reperfilar en NetTv, junto a Santo Biasatti. Hoy junto a Hernan Harris hacen Al Fin y al Cabo por CNN Radio de lunes a viernes de 20 a 23 hs.

Entre tanta actividad, dedica su tiempo a la música, a escribir y también a charlar conmigo para dividir por letras su +Chance!

+ = Tu lado más positivo / Mi lado más positivo creo es la de ir adaptándome a lo que la vida me presenta. Aún ante la adversidad, he aprendido mucho. Gracias a eso puedo dar oportunidad a todo. Y también saber que es lo que no quiero.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Mi vocación se despertó de muy chica. Jugaba con mis amigas en la plaza. Tendría 11 o 12 años. Entrevistaba con una cámara de fotos sin rollo y un grabador sin cinta, a los chiquitos que encontraba diciéndoles que era para un programa infantil. Los hacía bailar y cantar. Inventaba programas de radio e imitaba los que veía en la tele.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Voy cada vez a mi encuentro. Trabajo mucho sobre mi persona, en solitario. Me manejo con las nuevas tecnologías y me fascina el mundo más conectado. Al mismo tiempo deseo vivir en la naturaleza y me atraen las cosas más simples. Una tarde, mis hijos, un mate, sol, mi perra, escribir canciones... Esos son los lugares donde quiero estar y permanecer cada vez más. Porque ya hice lo que quise profesionalmente. Me siento plena en ese sentido. Y mi felicidad hoy pasa por tener más tiempo para esos momentos.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Todos los días siento que tengo libertad absoluta para decidir sobre mi vida. Mis hijos están grandes y vuelan. No cambiaría la vida que tengo. Pero si tuviera que hacerlo para seguir a los chicos que están viviendo en España y empezar otra actividad o algún trabajo que implique un cambio de vida y me de placer: lo haría.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca le diría que si a nada que no tenga que ver con mis valores. Menos si esa decisión implica lastimar o perjudicar a otros.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Mi mama estudiaba física cuántica cuando nadie hablaba de ello. Somos energía... me decía. Yo solo escuchaba. Un día entendí que cada una de nuestras acciones tienen una consecuencia en el universo y así en las personas que nos rodean. Por eso tomo lo espiritual como el trabajo personal individual para poder crear un entorno armónico. Mi mejor estado es cuando siento paz interior. A eso también le llamo felicidad. En consecuencia el entorno también es armónico y eso es lo que procuro permanentemente.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / No lo sé. Tendría los mismos hijos. Tal vez haría mucha música. Me gusta mi vida. Y lo que no estuvo bueno me ayudó a ser quien soy. Así que no sé si podría tener una vida sin las cosas que tengo hoy. Toda mi familia son mis hijos y no me imagino sin ellos en ninguna vida.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.