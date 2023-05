Ramiro Marra: "Es posible que ganemos en primera vuelta"

Ramiro Marra, legislador porteño por La Libertad Avanza, habló en CNN Radio sobre el panorama político electoral, de cara a las próximas elecciones y la actualidad de su espacio político: "Nuestro proyecto está enfocado en un modelo y propuestas. Estamos proponiendo cosas, cuando el resto de los espacios discute nombres".

"Estamos definiendo las candidaturas. Lamentablemente la política se volvió personalista, cuando nuestra preocupación es ver qué es lo que proponemos", remarcó Marra en comunicación con Aire de Mañana, con Guillermo Panizza, y en relación a una eventual candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad.

Sobre una eventual interna con Juntos por el Cambio, declaró: "Si se quieren unir cinco, que gane el mejor que nosotros estamos esperándolos en la final, que no se preocupen. Cuando tenes ideas, la convicción siempre está".

"Vemos las encuestas que nosotros no pagamos y nos dan muy buenos números. No hacemos análisis de haber quién nos vota y quien no nos vota, lo que importa es el individuo y tenemos los suficientes personas que pueden generar un gobierno que pueda cambiar el rumbo de la Argentina", resaltó el legislador.

Sobre un posible escenario de segunda vuelta, Marra confesó que el mejor escenario sería competir contra Patricia Bullrich y dejando al kirchnerismo en tercer lugar. Sin embargo, apuntó: "Con la tendencia que estamos teniendo es posible que ganemos en primera vuelta".

Y destacó que las primeras medidas a tomar si son gobierno son una reforma del Estado que reduzca "el gasto político y la cantidad de cargos públicos que hay", una reforma laboral yendo a un seguro de desempleo como cuenta el sector de la construcción y la dolarización.

"Cristina está enojada y en una situación de que se da cuenta que llegó un espacio político que plantea cosas diferentes a lo que ella plantea hace 20 años. Ella nos ve como sus adversarios y los que la vamos a terminar de jubilar", puntualizó Marra sobre las últimas críticas de la Vicepresidenta de la Nación sobre Javier Milei.

También resaltó que desde Juntos por el Cambio hay mucha gente que apoya sus ideas. Sin embargo, diferenció que no se ve compartiendo un mismo espacio con Lilita Carrió y con Gerardo Morales: "Morales es una persona agraviante, que todo el tiempo está haciendo críticas personales a nuestro principal dirigente, pero como tiene un tono de voz más bajo y parece respetuoso. Comparemos sus declaraciones con las de Javier Milei y veamos quién es más agraviante".

Y concluyó: "Pasan cosas muy particulares dentro de Juntos por el Cambio, hay gente muy cerrada y daniña que cuida su puestito. Nosotros tenemos otro tipo de estructura".