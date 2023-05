Sileoni presentó la obra finalizada de la ampliación de la ES N°39 y la EP N°51

Se realizó la presentación de la obra finalizada de la ampliación de la ES N°39 y la EP N°51 ubicadas en el Camino San Francisco de Asís, donde estuvo presente el Ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, junto a las autoridades de las escuelas, el director de la secundaria, Bernardo Arismendi, la directora de la primaria, Marcela Maghethe, y su vicedirectora, Paula Morales.

La obra se realizó con un financiamiento de Provincia de Buenos Aires a partir del programa Escuelas a la Obra, tuvo un plazo de ejecución de 180 días y cuenta con una inversión de $33.409.180,14.

La ampliación edilicia incluyó la construcción de 5 aulas, equipamiento y mobiliario para las instituciones. En ese sentido, cabe destacar que la obra había solicitado hacía 15 años por la matrícula estudiantil.

En ese marco, durante el acto, el ex Ministro de Educación manifestó: "El gobernador es responsable de esto y también hay mucha gente responsable de que estas obras se hagan. Lo más importante que tiene la escuela bonaerense son estos pibes. Hay algunos que dicen que debe desaparecer el Estado y la educación obligatoria, que vale todo, incluso vender órganos y matar al que está al lado. La escuela siempre tiene un umbral ético más alto que la sociedad y nosotros, si no hubiese Estado no tendríamos una mano fraterna para nuestros padres, ni previsión social o dignidad".

"Lo que más me gusta del himno es la noble igualdad. Y en la escuela, una herencia se vive con la noble igualdad. Esta escuela hace un trabajo demasiado fuerte en términos de interculturalidad; nos enorgullece ser argentinos y abrirle las puertas a todos", añadió.

"Las comunidades sueñan todo el día, pero esos sueños tienen que coincidir con decisiones políticas porque a veces solo quedan en sueños. Por ello, los docentes nos informan de sus necesidades y venimos, el Estado, para cumplir esos sueños", indicó el Director General de Cultura y Educación bonaerense.

En paralelo, comentó que habló con estudiantes de secundaria que se anotaron para el viaje de egresados y remarcó que "todos deben ir al viaje". "Algunos nos critican y es un viaje de cuatro días. Ustedes están cerca del mar, pero hay chicos de la provincia de Buenos Aires que no lo conocen y tiene que haber un derecho a conocerlo".

"Estos chicos, que no recibieron la notebook en 2018 cuando entraron en primer año porque se discontinuó el plan, la van a recibir dentro de poco. Debieron tenerla en toda la secundaria, pero este año se la llevarán. Eso es el Estado y la noble igualdad que celebramos", concluyó Sileoni.