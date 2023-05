Exasesora de Milman declaró que borraron el contenido de su teléfono en una oficina de Bullrich

Una de las exsecretarias del diputado de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Milman, declaró ante la Justicia que un técnico especializado borró contenido de su teléfono celular en oficinas que serían de la precandidata a presidenta Patricia Bullrich (PRO) y, ese marco, se generaron fuertes cruces políticos entre el oficialismo y la oposición.

La existencia del testimonio fue dado a conocer hoy por el diario Página 12. La declarante es Ivana Bohdziewicz, una de las asesoras que acompañó a Milman el pasado 30 de agosto al bar Casablanca, ubicado frente al Congreso, donde el diputado (según declaró un testigo) habría dicho la frase “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, justo dos días antes del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Según detalló la agencia de noticias estatal Télam, Bohdziewicz contó que “más o menos el 10 de noviembre del año pasado, me llama Carolina (Gómez Mónaco, la otra asesora de Milman que estuvo en el bar Casablanca)”. “Carolina tiene dos líneas, una que no está a su nombre. Me llama desde ese celular y me dice de reunirnos pasado el mediodía, que íbamos a un local de Tienda de Café sobre la avenida Scalabrini Ortiz, a dos cuadras pasando Santa Fe”, detalló.

La exsecrearia contó que Gómez Mónaco la empezó a “preocupar” sobre al avance de los medios de comunicación y le dijo que Milman “había hablado con Patricia (Bullrich) y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares, porque era probable que se filtrara nuestra información”.

“No para borrar algo puntualmente”, aseguró Bohdziewicz. Y continuó: “De ahí nos fuimos a Avenida de Mayo 953, oficina de Patricia Bullrich, si no me equivoco. Llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo, pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón. No había nadie más”.

La exasesora dijo que “estando ahí, en ese momento, nos enteramos por Milman, no sé si abogados o qué, que habían pedido el secuestro de nuestros celulares”.

Asimismo, detalló que “en ese mismo momento le di mi teléfono y estuvo analizándolo y decide borrar todo”. “Yo preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban bastante activos, entonces deciden borrar todo y yo accedí. Tampoco creí que iba a ser tan grave y me iba a perjudicar hacerlo”, indicó la testigo.

Bohdziewicz detalló que estuvieron “unas 3 ó 4 horas en Avenida de Mayo” y que durante ese tiempo el perito manipuló su teléfono. “Con respecto al de Carolina la idea era que ella comprara otro teléfono. En mi caso, borró la información de mi teléfono porque yo estaba aterrorizada por mi información personal”, aseguró.

La testigo fue consultada sobre si el perito manipuló algún otro teléfono y ella respondió que “sí, el de Milman, pero no se qué hicieron”.

En cuanto a los teléfonos de Gómez Monaco, Bohdziewicz sostuvo que en aquella reunión “deciden que Carolina se vaya a comprar un celular nuevo”. “Con la línea que presentó (ante la justicia). Decía que iba a decir que no conocía la contraseña de iCloud, entonces se hacía una nueva y ese fue el celular que entregó”, prosiguió.

La exasesora también señaló que estuvo incomunicada durante un tiempo hasta que le prestaron otro celular y que cuando bajó el WhatsApp a este dispositivo le apareció la copia de seguridad. “Entonces hablo con Carolina, le cuento lo sucedido que se me baja la copia de seguridad, Carolina habla con su abogado y ahí decidimos poner a disposición todo a la justicia y decidí entregarlo. Eso fue a mitad de diciembre. El 2 de enero me echan estando de vacaciones”, relató.

Bohdziewicz también señaló que “el fin de semana largo de marzo que fue 24, salen mensajes míos a la luz, fuera de contexto, y yo me entero porque Carolina me manda la nota y me dice estoy hablando con el abogado de Patricia (Bullrich) para que vayas a hablar con él a ver si te dan pelota”.

Bohdziewicz tenía fecha pautada para ampliar declaración durante esta semana, pero el viernes pasado se dirigió de modo espontáneo a los tribunales de Comodoro Py (en el barrio porteño de Retiro) para pedir avanzar con la misma al señalar que había sufrido “presiones”. Sobre esto, dijo que Gómez Mónaco la llamó insistentemente desde que se enteró que iba a ampliar su testimonial.

Cruces políticos

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió hoy a esta situación en su cuenta de Twitter y señaló que “resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre”.

En tanto, el presidente Alberto Fernández consideró “que en el despacho de Patricia Bullrich se cite a una persona para pedirle el teléfono y borrarle el contenido por temor a la Justicia me parece vergonzoso e imperdonable en términos institucionales”. Y exigió: “Bullrich y Milman tienen que dar explicaciones”.

Bullrich respondió: “Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno. Conmigo, El 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba”. (DIB)