Lombardi: "El presidente y la vicepresidenta están muy alejados de la realidad"

Hernán Lombardi, diputado nacional de Juntos por el Cambio, conversó con CNN Radio tras la reunión de la mesa chica de la coalición.

En Al Fin y Al Cabo, Lombardi destacó que la reunión fue "muy positiva" y que se está analizando cómo generar una oferta electoral que comprenda la situación actual: "Nadie sabe con qué país se va a encontrar. Esas son las variables que se analizan y en función de eso será nuestra oferta electoral".

El diputado resaltó la importancia de construir un futuro para Argentina, ya que considera que el país tiene "un futuro posible". Además, hizo hincapié en que no hay que tenerle miedo al debate de ideas, pero que "se debe evitar que eso se transforme en una riña de gallos".

Lombardi se mostró preocupado por la angustia que vive Argentina y aseguró que la inflación y la inseguridad son "dos temas brutales que están pasando".

Respecto a la gestión actual, Lombardi fue crítico y aseguró que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner "tienen personalidades psicopáticas que generan construcciones delirantes". Además, dijo que están "muy alejados de la realidad".

El diputado afirmó que el tiempo que le queda al oficialismo en el poder es limitado y que "lo que no hicieron en la gestión no lo van a hacer ahora". Sin embargo, destacó la importancia de controlar al gobierno para que "no hagan más daño".

"La madre de todas las derrotas la van a sufrir en la provincia de Buenos Aires tan castigada y mal administrada por Axel Kicilof", manifestó.

Finalmente, sostuvo: “Estamos muy convencidos de que Patricia de que va a ganar las elecciones”.