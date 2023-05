Proyecto Agroecológico: confirman que el 95% de las tierras son aptas para producir

Integrantes del Proyecto Agroecológico Chapadmalal convocaron este miércoles en las puertas del Palacio Municipal, al intendente Guillermo Montenegro a una mesa de diálogo para poner en común los alcances de la iniciativa, despejar dudas sobre la propuesta y avanzar en consensos para evitar nuevas confrontaciones.

La convocatoria fue a través de un petitorio en donde la intención es exponer los estudios realizados de la factibilidad del uso productivo del suelo.

En ese marco, el investigador del CONICET, Fernando Cacopardo expresó: "Yo soy el representante científico de este proyecto. Quienes me conocen saben que nuestro equipo viene desarrollando trabajos en barrios populares de Mar del Plata hace 20 años pero esta vez es bastante distinto porque tenemos un apoyo científico que es único e histórico, con sus saberes científicos de expertos, demostrando que el predio que es totalmente productivo".

"El desarrollo de este proyecto agroecológico no solo es importante para la ciudad y su partido, sino por lo que significa apuntar a protestar a un cinturón agroecológico y frutihortícola que sin normas, está en riesgo. Esto también tiene un impacto que puede servir para otro tipo de desarrollos rurales a nivel nacional", dijo el Investigador.

"Sabemos de la importancia que existe sobre la producción de verduras y alimentos sin químicos. Es indiscutible a nivel nacional y sanitario, por eso estamos acá fundamentando la importancia de este proyecto y nuestra voluntad de diálogo para explicar el proyecto", aclaró Cacopardo.

Por otro lado, el doctor en Desarrollo Rural y profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Roberto Cittadini explicó: "Constituimos un equipo tanto a nivel local, de expertos en agroecología, producción agropecuaria de primer nivel como referentes nacionales e internacionales que se acoplaron a este proyecto del CONICET que expande. Porque no es solo orientado a Chapadmalal sino también a ver todas las situaciones de tierras públicas factibles de ser utilizadas para la producción de alimentos de proximidad".

"Lo que hoy nos convoca principalmente es dejar una nota al Intendente para solicitar una mesa de diálogo. Esto escaló a un nivel de conflictividad no deseado e innecesario porque realmente si logramos poder explicarles de que se trata el proyecto, las alianzas con equipos técnicos científicos y el movimiento social que lo está llevando a cabo, van a conocer la realidad dura que viven los productores. Es una potencialidad generar un modelo ejemplar alternativo donde le estamos poniendo todas las ganas para que sea una producción sustentable, agroecológica, con combinación de actividades", sumó desde el área de Desarrollo Rural.

"Lejos de esa visión de que venimos a fiar el territorio. Es un potencial de riqueza, de alimentos de calidad, de paisajes que se van a mejorar. Se van a poder hacer visitas turísticas, se apunta a una producción sana pero también a energías alternativas", indicó Cittadini.

"Esto no se pidió antes porque pasaron pocas semanas de que empezamos a tramitar este proceso, cuando se presentó una situación de conflictividad que no nos dio tiempo a generar todas las articulaciones, a nivel territorial. Pensamos que lo importante es avanzar", aclaró el Profesor de la UNMdP.

"Se hicieron todos los estudios de las tierras. Se hablaba de que no había posibilidad de producirse pero no tiene ningún sentido. Se hicieron dos tipos, uno a través de imágenes satelitales y otro in situ con recorridos de expertos. Así mostraron que el 95% de la tierra es apta para producir. Hay un 20% que es más ganadera pero el resto tiene potencial agrícola. El impacto ambiental se lo está estudiando pero ya si uno puede anticipar que el tipo de enfoque con el que vamos a trabajar, que es todo agroecológico sin uso de químicos, el impacto va a ser positivo", afirmó el referente del proyecto.

"Hay una voluntad absoluta de dialogar con el Intendente y con las fuerzas vivas que lo requieran, para explciarles", continuó Cittadini.

Sobre la situación judicial de la causa actualmente, los referentes del proyecto agroecológico aseguraron que "hasta ahora lo que sabemos es que ambos jueces que dieron intervención, se declararon incompetentes. Se está resolviendo la cuestión de competencia en una instancia más amplia y lo que estamos haciendo con nuestro equipo de abogados en Buenos Aires, es presentar lo mismo que estamos trayendo al Municipio para que la justicia que se declaró así, pueda llegar a generar un espacio de monitoreo con diferentes actores. Así el proyecto de desarrollaría sin inconvenientes".

Por su parte, Johana Burgos, una de las productoras que integran la iniciativa, explicó que el proyecto agroecológico Chapadmalal también es una oportunidad para “mejorar las condiciones de trabajo de muchas familias campesinas del cordón frutihortícola de la ciudad, que actualmente trabajan en muy malas condiciones y que acceder a una tierra propia lo ven como algo imposible. Nos genera una gran expectativa la transición a la agroecología y el trabajo cooperativo”.