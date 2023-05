Bogado fue declarado no culpable y la madre de Brandon Romero se desmayó

Tras 4 jornadas de audiencia en el juicio por jurados por el asesinato de Brandon Romero, Pedro Arcángel Bogado fue declarado no culpable por el jurado, que debía dictaminar si se trató de un caso de "gatillo fácil".

Su madre, Romina Vergara, se desmayó al enterarse de la absolución de Bogado, por lo que una ambulancia debió acercarse a Colón y La Rioja, en medio de disturbios e incidentes.

Además, fuentes consultadas por El Marplatense aseguraron que la policía no fue quien llamó al SAME, sino que debieron hacerlo los mismos familiares de la víctima.

Pedro Arcángel Bogado, subteniente de la Policía bonaerense, estuvo en proceso de juicio por haber asesinado con su arma reglamentaria a Romero en la madrugada del 5 de julio de 2020, tras un aparente intento de robo mientras conducía una moto eléctrica por la ruta 226, en las afueras de Mar del Plata.

Luego de casi 3 años de espera, el acusado relató su parte del suceso ante las autoridades en donde afirmó que el hecho se inició minutos después de las 6.30 del 5 de julio de 2020, cuando una moto con tres personas se interpuso en su camino mientras él circulaba en otro rodado por la rotonda de ingreso a la ciudad por la ruta 226, y escuchó "tres detonaciones".

Y continuó explicando que "tras retomar de contramano para esquivar a ese vehículo, se vio rodeado por otro similar con dos ocupantes y creyó que eran las mismas personas.

"Noto que me vienen a rodear. Saco la funda del arma, la tiro, tengo el arma en la mano. Me quedo quieto y sé que vienen hacia mí. Escucho una voz, me dice algo, bastante claro, que dice ´te vamos a matar por la moto, negro´", señaló en su testimonio de casi tres horas ante el jurado popular.

"Yo vengo esperando hace muchísimo tiempo. Lo único que estoy deseando es poder expresar lo que sentí y viví este tiempo. Yo no puedo saber qué pretenden de mí. ¿Qué esté muerto? . Si yo hubiese estado muerto nadie hubiese buscado a los que me mataron. Un policía muerto le sirve a todo el mundo, pero vivo sirve para juzgarlo. A mí me están juzgando por estar vivo", aclaró Bogado en el cierre de la cuarta jornada del juicio por jurados.

Durante el proceso de enjuiciamiento por jurados, la madre de la víctima, Romina Vergara dialogó con El Marplatense y dijo: "Es muy duro estar en esta situación, es una película de terror donde nunca pensé ser la protagonista junto con mi hijo. Quiero que se termine esta etapa".