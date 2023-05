Pinedo: "La Argentina no es Cristina Kirchner y sus propios deseos"

Federico Pinedo, exsenador nacional y coordinador de los equipos de política exterior de Patricia Bullrich, celebró en CNN Radio el fallo reciente de la Corte Suprema, que suspende las elecciones en Tucumán y San Juan: "No puede haber una constitución provincial que no esté en línea con los principios de la Constitución Nacional".

"Todas las constituciones ponen límites a las reelecciones", sentenció Pinedo en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, y luego de explicar los casos de dicha provincia.

Además puntualizó que los kirchneristas tienen dos problemas: "Quieren descalificar a la Corte, que los tiene que juzgar por actos de corrupción de su gobierno anterior. Entonces lo que hacen es agredirla para descalificarla frente a la opinión pública. Y además parecen pensar que ellos no tienen que cumplir con la Constitución ni con la leyes, que es para otros y no para ellos. Y como no es así, se enojan".

También Pinedo habló sobre el repudio de la DAIA a Cancillería por el comunicado sobre Palestina e Israel: "Hay que hacer un llamamiento a las dos partes y no a una, a que hagan lo necesario para que no se produzcan las agresiones al otro Estado y se genere de nuevo un diálogo basado en el derecho".

"La postura de Argentina es apoyar a dos Estados con fronteras seguras y que no haya agresión fronteriza en ninguno de los dos lados. Este es el concepto serio de la diplomacia argentina y si Argentina vulnera este principio, claramente se equivoca", agregó el ex senador.

"La República Argentina no es Cristina Kirchner y sus propios deseos personales. La República Argentina es la Constitución Argentina, fundamentalmente y los valores de la democracia, del Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos. Y desde allí nos paramos frente al mundo", instauró Pinedo.

En este sentido y como coordinador de los equipos de política exterior de la precandidata presidencial Patricia Bullrich, habló sobre sus argumentos en relación a la pulseada de China por el poder global: "Estamos a favor del multilateralismo, en que todas las naciones civilizadas se ponen de acuerdo en un marco de reglas, esto es lo que vamos a defender y ningún estado puede violar esas reglas y la carta de las Naciones Unidas".

Y dictaminó sobre el conflicto en Ucrania: "Lo que hizo Rusia es inaceptable. Lo que busca dicho país es el multipolarismo, con muchos polos de poder. Puede haber distintos polos de poder, siempre y cuando se respeten las reglas generales de la comunidad internacional. Pero si las violan, nosotros estaremos con quienes las defienden".

Por último, Pinedo se expidió por la pronta implementación de la tecnología 5G: "Es una tecnología muy importante para el mundo porque lo permite es la inmediatez en el cruce de la información. Es de un impacto futuro en la vida de la humanidad muy importante y Argentina debe tomar una posición importante con el resto de los países de la región".

Y concluyó: "La administración que viene deberá establecer una discusión con nuestros países vecinos sobre cómo se maneja estos temas y sobre cómo se hace para respetar la legislación argentina".