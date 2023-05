"Semaforazo" por las fuerzas policiales: "No queremos que nos los devuelvan en un cajón"

Las puertas del palacio municipal, nuevamente escena de reclamos. En este caso familiares y amigos de quienes trabajan como efectivos policiales se instalaron este viernes para manifestarse por el traslado de 220 agentes de UTOI a La Matanza, sueldos dignos, chalecos vencidos y la reincorporación del personal que fue desafectado en 2020, cuando realizaron una jornada similar.

Quienes estuvieron presentes manifestándose, aprovecharon con cartelería a hacer un "semaforazo" en busca de que los automovilistas que pasaran, se enteren de la situación actual de las fuerzas de seguridad en la cuidad.

Además explicaron que los efectivos descansan en muy malas condiciones "tirados en el piso" y que como muchos de ellos tienen hijos chicos, al ser trasladados a otra ciudad, "aprovechan a viajar en sus francos, cargados de cansancio y eso provoca muchísimos accidentes y muertes".

Sobre esto, El Marplatense dialogó con una de las familiares en el reclamo, Carolina Saco quien dijo: "Estamos reclamando los 220 traslados de los efectivos de UTOI que están prestando servicio en Mar del Plata. Fueron llevados hacia la base de La Matanza. Los notificaron ayer a las 14 y hoy se tenían que hacer presentes allá".

"Eso se va a reflejar como se ve hasta ahora y más, porque nos están sacando la seguridad que logramos tener acá en la ciudad", expresó Saco.

"También reclamamos el tema de chalecos vencidos. Los que les brindan a ellos, no están en las condiciones adecuadas, un chaleco vencido que no les brinda seguridad. La ropa la tienen que comprar ellos de su sueldo, el cual es de $140 mil. Hoy ese salario para una persona que está arriesgando su vida por todos, por la ciudad y por el país, me parece que es algo absurdo", explicó la familiar.

"Hoy luchamos para que estén acá con su familia, a quienes tienen que brindarles seguridad en la ciudad sino también por cuidarlos a ellos. En tanto sueldos, en cómo los tienen, por un trabajo digno porque me llegó información de que están trabajando 24 x 36. En sus lugares de descanso están como personas de la calle, no hay condiciones adecuadas. Nosotros también necesitamos su seguridad", continuó Saco.

"Los mandan a La Matanza y es el matadero. Ellos tienen que estar acá y nosotros necesitamos su seguridad acá", indico la referente.

Por otro lado, otra de las familiares, Eva Gisondi sumó su testimonio: "Por una cuestión lógica, si desprotegemos al mismo que resguarda nuestra integridad, cada vez menos van a querer trabajar de esto. Y si ellos están desprotegidos, imagínense el ciudadano. Acá estamos los familiares, los vecinos para ser su voz porque si alguno de la fuerza lo hace, los sacan por una legislación policial muy vieja que no les permite ser democratizados. Ellos como trabajadores, deberían poder hacerlo porque no son militares, son civiles armados. Estos chicos tienen que volver a sus casas porque Mar del Plata crece constantemente y es muy elegida por el turismo".

"No queremos que nos los devuelvan en un cajón. No lo vamos a permitir. Por eso, por favor le pedimos al gobernador Axel Kicillof que sea humano, empático con una mesa de diálogo. Si no es con la policía, que sea con nosotros los familiares porque podemos estar hablando más de 24 horas de todas las penurias que sufren. Pasan frío, trabajan bajo lluvia y nadie los cuida. Ellos nos cuidan a nosotros y a ellos no los cuida nadie. Estamos peleando por un derecho", sumó Gisondi.

"Esperamos ser recibidos por alguna autoridad pero hasta ahora no tenemos respuestas. Por eso vamos a seguir acá hasta que nos escuchen. Queremos a nuestros hijos en la ciudad y que estén seguros. Otra cosa, una de mis hijas tiene dos criaturas, una de 6 y otra de 5. Ni siquiera tienen en cuenta eso. Muchos efectivos tienen chicos y los dejan acá en Mar del Plata. Eso lleva a que en sus seis días de franco quieran venir acá, pero con el cansancio que eso conlleva, ahí se generan accidentes y muertes en las rutas por viajar con cansancio", afirmó otra de las presentes, Virginia sosa.

"Ya llevamos más de 50 efectivos que se suicidaron y eso nadie lo dice. Nuestros guardianes están siendo dejados. No tenemos nadie que los proteja", aclaró la referente.

"En el 2020, en la última protesta que realizaron los efectivos, muchos fueron desafectados por reclamar algo que era justo. Por eso estamos acá hoy en su representación", concluyó Sosa.