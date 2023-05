El PRO denunció un ataque a un local partidario: "Las mafias nos quieren callar"

De cara a las elecciones que se aproximan, las deferencias políticas crecen y con ello se desatan enfrentamientos y violencias entre diferentes espacios. Así lo denunció este domingo, tras el comunicado del PRO en General Pueyrredon, quien comunicó que apedrearon y rompieron los vidrios de la sede ubicada en Moreno y Salta.

"Queremos expresar nuestro más energético repudio ante estos hechos de violencia y recordar que, aunque las mafias nos digan tirando piedras, vamos a estar siempre levantando la voz a favor de los vecinos de General Pueyrredon", comunicaron desde el espacio político que preside Emiliano Giri.

A esto se sumó el rechazo a esta violencia institucional, del presidente del PRO en el Municipio, Emiliano Giri, quien dijo: "PAREN LA MANO. Este domingo por la noche apedrearon y rompieron los vidrios de nuestra sede de Moreno y Salta. Queremos expresar nuestro más enérgico repudio ante estos hechos de violencia y recordar que, aunque las mafias nos sigan tirando piedras, vamos a estar siempre".

Este domingo por la noche me enteré que reventaron vidrios de nuestro local ubicado en Moreno y Salta en Mar del Plata. Ante los hechos, quiero decir que las piedras que nos tiren las mafias no van a detener las denuncias. Estoy del lado de los vecinos que quieren hacer las… pic.twitter.com/GyeTmJk7iz — Alejandro Rabinovich (@arabinovich_ok) May 15, 2023

Además, el senador provincial, Alejandro Ravinovich acompañó el repudio desde el espacio y expresó a través de sus redes sociales: "Este domingo por la noche me enteré que reventaron vidrios de nuestro local ubicado en Moreno y Salta en Mar del Plata. Ante los hechos, quiero decir que las piedras que nos tiren las mafias no van a detener las denuncias. Estoy del lado de los vecinos que quieren hacer las cosas bien, de manera legal, clara y transparente. No me van a callar por más que me caguen a cascotazos".