Instalación de la UTOI en el CIC Malvinas: "No se va a usar todo el Centro sino una de las tres alas"

Desde el oficialismo anunciaron la intención de instalar una nueva sede de la Unidad Táctica de Intervenciones Inmediatas (UTOI) en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) que reside en el barrio Malvinas Argentinas.

Tras ello, el sector opositor criticó la decisión tomada desde el Municipio en donde indicaron preocupación por las actividades y organismos que actualmente funcionan allí. "Entendemos que se necesita mayor presencia policial porque es una demanda de los vecinos pero nos preocupa que ellos siempre tengan que perder algo en función de otra cosa", dijo la concejal del Frente de Todos, Verónica Lagos.

"Es un llamado para repensar la decisión y elegir algún otro inmueble donde funcione la UTOI y dejar el CIC de Malvinas con todos los dispositivos que ya funcionan ahí dentro", continuó la Concejal.

Sobre esto, el secretario de Seguridad del Municipio de General Pueyrredon, Martín Ferlauto dialogó con El Marplatense y expresó: "No entiendo la polémica porque no se va a utilizar todo el CIC de Malvinas sino una de las tres alas, que hasta este momento estaba siendo usada para oficinas administrativas y dos aulas donde estaba el programa Envión que se va a relocalizar. La Municipalidad les va a ofrecer otro lugar, no es que esos servicios para los vecinos que se van a dejar de cubrir".

"Estamos hablando de instalar en el lugar, una base de la UTOI, con todo lo que eso significa en torno al refuerzo para la seguridad, no solo de ese barrio sino también de los más cercanos como el Libertad", indicó el Secretario.

Con respecto a la propuesta desde el espacio opositor en donde piden “revisar la decisión tomada y destinar un inmueble alternativo para el funcionamiento de la base de la Utoi”, Ferlauto respondió: "Es mentira que hay lugar en Libertad y Tandil. Porque para ubicarlos ahí, hay que desalojar a la policía local".

"Fuimos a visitar las sociedades de fomento de los barrios Libertad y Malvinas Argentinas. En el caso del primero, no daban las instalaciones como para que pueda haber independencia de la UTOI respecto de la sociedad de fomento en general. En el caso del Malvinas Argentinas Argentinas, hubo una negativa por parte de la misma sociedad para ceder el espacio", aclaró desde el área de Seguridad del Municipio.