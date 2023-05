Venta de medicamentos en farmacias: se recuperaron los datos y mañana funcionaría con normalidad

Tras el ataque informático contra un sistema de validación de la identidad de beneficiarios de empresas de medicina prepaga y obras sociales que paralizó a la venta de medicamentos en buena parte del país, el Presidente del Colegio de Farmacéuticos filial Mar del Plata, Mario Della Maggiora, explicó en comunicación con UPM de Radio Mitre (FM 103.7): "Está en vía de solución. Estos días trabajamos de una forma atípica, tratando de solucionar el problema de la gente para que no se queden sin el medicamento necesario y urgente. Por la información que tengo, durante este fin de semana fueron recuperados los datos y es un adelantamiento grande porque el sistema fue hackeado por extorsión".

"El sistema tiene todos los datos de los pacientes y ya fue recuperada. Sólo falta arreglar el problema de la validación, pero estamos a la espera y creemos que mañana ya estará solucionado", indicó.

"Las farmacias de barrio tenemos una clientela caracterizada y la confianza que tenemos con ellos nos permite saber los medicamentos que toman y entendemos que una vez esté hecha la validación, cumplirán con el pago. Lo importante es que no se queden sin su medicación. Si bien no paró al país, afectó a un sector sensible", manifestó Della Maggiora.

En último lugar, destacó: "El 80% de las personas que asisten a las farmacias son de avanzada edad y si le decís que se cayó el sistema o su receta está en la nube, no entiende. Hay que explicarles de forma sencilla".

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA DE UPM