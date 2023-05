Paro de SUTEBA Multicolor: "Los docentes estamos enojados y hartos con el acuerdo que hizo Baradel"

El sector de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) Multicolor realizó una nueva jornada de manifestación en las puertas del palacio Municipal, con un paro a nivel provincial de 48 horas.

La medida de fuerza fue convocada por las seccionales, luego de un plenario provincial con mandatos de más de 6000 docentes bonaerenses.

Entre los reclamos del sector, exigen "un salario inicial igual a la canasta familiar por cargo, en blanco e indexado por inflación. El rechazo al último acuerdo entre el Gobierno con el SUTEBA y todo el FUDB por insuficiente e inconsulto. El mismo no representa un aumento, solo un adelanto dividido en 2 partes, que hace que la docencia continúe con salarios por debajo de la canasta familiar de pobreza por cargo. Este ajuste se paga con salud, teniendo que trabajar doble o triple cargo".

Además pidieron por la "plena cobertura del IOMA sin co-pagos. Contra la precarización y sobrecarga laboral. Porque queremos escuelas en condiciones, dignas para trabajar y estudiar. Porque no podemos seguir tolerando las demoras en los trámites jubilatorios. Por el derecho a huelga y contra las amenazas y aprietes que hemos sufrido y estamos soportando por ejercer este legítimo derecho".

En este sentido, Mario Tarres, delegado de Escuela N°15 dio los detalles del reclamo: "El salario inicial hoy es de $120 mil, de una maestra de grado es de $140 mil y en junio gracias al acuerdo entre gallos y medianoche que hicieron los dirigentes gremiales con Baradel a la cabeza y el gobierno de Kicillof, adelantan la cuota miserable que teníamos que cobrar en agosto", mencionó.

"Una preceptora va a cobrar $140 mil, una maestra $164 mil y sabemos todos que la canasta familiar básica es de $191 mil para el mes de marzo según el INDEC. Nuestro reclamo es muy sencillo, queremos que el salario inicial sea igual a la canasta familiar con indexación mensual de acuerdo a la inflación por cargo. Con ese punto, más otros como el IOMA, que se cae el sistema, no nos cubre absolutamente nada si no pagamos copagos. No tenemos plenas coberturas", aclaró Tarres.

"Son las razones por las cuales hoy un 80% de la docencia docencia decidió acompañar esta medida de fuerza, que la consideramos parte de un plan de lucha ultra necesario", sumó el Delegado.

Además, la referente de Suteba Multicolor, Fernanda Díaz dijo: "El acatamiento es muy importante en toda la Provincia porque esto fue resuelto democráticamente en las escuelas. Convocado por tres seccionales de Suteba Multicolor. La gente está disconforme y harta con el acuerdo que hizo Baradel. Es una mentira. Se hizo una paritaria en febrero a espaldas de los docentes donde no se consultó nada. Ya estábamos por debajo de la inflación y no pudimos recuperar el poder adquisitivo".

"Lo que hizo el Gobierno y lo que comunicó el Frente de Unidad Docente como una actualización salaria, es una mentira porque se trata de un adelanto de la tercera cuota que se iba a cobrar en septiembre pero que pasó a junio. Nos deja un 15% por debajo de la inflación porque al calculada de enero a junio va a llegar al 55%", sumó Díaz.

"Los docentes le estamos dando la espalda a Baradel porque estamos enojados y hartos. No solo por la cuestión salarial, por los problemas de infraestructura, por las situaciones de violencia que se están viviendo en las escuelas, por la precarización laboral, por el desempleo docente. El problema que tenemos con IOMA, con las demoras en los trámites jubilatorios. Hay un hartazgo generalizado y una sobrecarga laboral", afirmó la referente de Suteba Multicolor.