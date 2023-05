Grana: “Si Cristina no proponía la fórmula, Alberto Fernández no tenía ninguna chance de ser presidente”

Adrián Grana, diputado provincial de Buenos Aires por el Frente de Todos, habló con CNN Radio sobre el acto que realizará el kirchnerismo el 25 de mayo en el que hablará la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"Para nosotros es una fecha muy especial porque entendemos que, en los 40 años de la democracia, estamos en una situación muy complicada de nuestra democracia mutilada por el atropello de la Corte Suprema de Justica. No solo por la proscripción a Cristina, sino por la injerencia indebida en situaciones competentes a las provincias como la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán", precisó en Al Fin y Al Cabo.

En cuanto a la proscripción de Cristina Kirchner, Grana explicó que "la democracia está mutilada porque se le están sacando partes de su cuerpo democrático", y que esto no es una cuestión vinculada únicamente al intento de proscripción de la máxima referencia política que tiene Argentina.

Respecto a la autocritica sobre el gobierno, sostuvo: "Cuando hicimos autocrítica y dijimos que no había que cerrar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nos dijeron que queríamos debilitar al gobierno".

Grana también habló sobre la coalición de gobierno y destacó que uno de los principales errores fue no reconocer el liderazgo de Cristina Kirchner: "Lo que faltó fue reconocer el liderazgo de Cristina. Si CFK no proponía la fórmula, Alberto Fernández no tenía ninguna oportunidad de ser presidente de la Nación”, afirmó.