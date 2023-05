Néstor Grindetti: "Me vengo preparando para esto hace mucho tiempo"

El flamante precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente interino del Club Atlético Independiente, Néstor Grindetti, resaltó en CNN Radio la elección de la precandidata presidencial, Patricia Bullrich, en seleccionarlo como su representante para la contienda bonaerense: "Me vengo preparando para esto hace mucho tiempo".

En comunicación con CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Grindetti criticó la actual gestión de Axel Kicillof al frente de la provincia: "Hoy como problema vigente se resume en una muy mala praxis administrativa y un Estado lejano de la gente y sin gestión. No hay ningún problema que se solucione y no hay foco en la gente".

Entre sus propuestas destacó una fuerte descentralización hacia los municipios en políticas públicas de seguridad, salud y educación. Sobre este último punto remarcó: "Hay que trabajar mucho en cuestiones pedagógicas de fondo y sacar una ideología perversa y berreta que le han puesto a la educación". Mientras que desde lo económico pidió "sacarle el pie de la cabeza" al campo para que fluya y exporte.

También llamó a luchar "con decisión y convicción" contra el narcomenudeo y trabajar en forma coordinada con las distintas fuerzas de seguridad: "Hay que darle bola a los intendentes y gobiernos locales. Hay que proteger al vecino, que avisa donde se está vendiendo. Si se contiene, no entra la venta mayorista de droga. Es difícil y peligroso, pero se puede hacer".

En este sentido, Grindetti distinguió la implementación de las pistolas Byrna y no descartó la implementación de pistolas Taser en su gestión: "No hay dudas de que existen herramientas no letales que ayudan en la lucha contra la delincuencia".

"Estoy dispuesto a discutir mirando hacia adelante cualquier reglamento, lo que no podemos hacer y que suena a especulación electoral es que cambiemos el reglamento a mitad del campeonato. Frente al votante aparece como una especulación electoral, cuando esperan que le solucionemos los problemas", estableció Grindetti, ante la posibilidad de que Kicillof desdoble las elección provincial.

Por otro lado, el precandidato bonaerense destacó la actitud de Javier Iguacel, Joaquín De La Torre y Cristian Ritondo porque "seguimos juntos en este proyecto" y que trabajarán para encontrar soluciones para la provincia.

Sobre una resolución de las internas dentro de Juntos por el Cambio para después de las PASO, comentó: "Estoy convencido que sí. Seguramente hay gente que no esté conforme, pero predicando el ejemplo estaremos todos juntos después de las primarias".

También habló sobre la entrevista televisiva que otorgó la vicepresidenta nacional, Cristina Fernández de Kirchner: "Si tiene sentido común, deber tener el temor a perder".

Y cree que, a pesar de sus declaraciones, puede presentarse a una eventual candidatura a senadora nacional: "Me permito tener dudas de que no se presente porque para cambiar los criterios y los valores, el kirchnerismo impone sus argumentos. Ella está habilitada para ser senadora y miente porque no está proscripta. Si encuentra el resquicio en su relato que la deje satisfecha, puede presentarse".

Por último, Grindetti confirmó que buscará la manera de continuar al frente de Independiente: "Anoche charlamos con la Comisión Directiva y estamos tratando de encontrar una vuelta que me permita continuar en el cargo, pero con una refuncionalización del funcionamiento de la comisión y que haga que pueda seguir algunos temas más estratégicos".

"En la segunda quincena de junio se hará la asamblea, así que tenemos tiempo. Será una semana de reorganización y veremos cómo avanzamos", culminó.